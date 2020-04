A madárinfluenza egy újabb érv

A közhiedelemmel ellentétben nem okoz az állatoknak akkora stresszt a zárttartás-technológia, sőt, leginkább így biztosíthatók számukra az ideális feltételek – és így óvhatók meg legeredményesebben a madárinfluenzától is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelt feladatának tekinti a fogyasztók hiteles tájékoztatását, ezért csatlakozott a kezdeményezéshez, amely segít eloszlatni a zárttartás-technológiát övező tévhiteket. A nagyüzemi baromfit előállítókat számos támadás éri, az állatvédők azzal érvelnek, hogy az általuk „természetközelibbnek” ítélt tartásban az állatok jobban érzik magukat, „boldogabbak”, mint az istállóban. Ugyanakkor a csirkéknél a zárttartás-technológia sokkal inkább biztosítja az állatok számára az ideális feltételeket.

Hatékonyság

Így teremthető meg például a megfelelő hőmérsékletet, páratartalom, valamint így lehet őket leginkább megóvni a természetes ellenségeiktől – ragadozóktól –, és a különböző betegségek kórokozóitól is.

Az ilyen tartási rendszerekben alkalmazott automata gépek pedig lehetővé teszik, hogy a szárnyasok részére mindig rendelkezésre álljon a szükséges mennyiségű és minőségű takarmány, ivóvíz.

A zárt tartást gyakran éri az a vád, hogy az állatokat zsúfoltan nevelik, ami stresszt okoz. A valóságban a férőhelyigényt az Unió rendkívül szigorúan szabályozza, figyelembe véve az állatok valós szükségleteit. Jólétük a gazdálkodóknak is érdeke, hiszen e nélkül nem hatékony a termelés.

– Bizonyos állatfajok az istállóban nevelve „boldogok” igazán – állítja a kampány. Fontos az is, hogy zárt tartási rendszerben lehet a legolcsóbban előállítani bizonyos állati termékeket – ezek korlátozása drasztikus élelmiszer-drágulást hozna.

A megyében is

Magyarországon, sőt Csongrád megyében is újra felütötte fejét a madárinfluenza, ami egy újabb, nyomós érv a zárt tartás mellett. Március végén két Csongrád megyei pecsenyekacsa-tartó gazdaságban is kimutatta a madárinfluenza vírusát a Nébih. Csaknem 200 ezer állatot kellett leölni. A kacsák tüneteket nem mutattak, a fertőzés a szigorított óvintézkedés mintavételezésénél derült ki. A Csengele közelében lévő telepen csaknem 142 ezer, míg az Üllésnél találhatóban 54 ezer állatot kellett elpusztítani. A székkutasi telepen pedig közel 400 szárnyas pusztult el nemrég.

Felelősség

A hatóság megyénkben is kijelölte a védő- és megfigyelési körzetet, a járvány terjedésének lassításához azonban elengedhetetlen az állattartók felelős magatartása is. Kiemelten fontos, hogy a baromfikat kötelező zártan tartani, zárt helyen kell őket etetni, itatni, továbbá a takarmányt és az almot is úgy kell tárolni, hogy a vírust hordozó vadmadarak ne terjesszék a betegséget.

Igaz ez a háztáji gazdaságokra is, a kert végében sem kapirgálhatnak szabadon a csirkék, pancsolhatnak a kacsák. Az más dolog, hogy ezt a rendelkezést nem igazán tudják betartatni a hatóságok.