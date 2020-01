A mágocsi út mellett is látni darvakat

Ka­rácsony előtt 17 ezer darut számolt a kardoskúti Fehér-tavon a nemzeti park igazgatósága. Ilyentájt ilyen sok darut korábban még nem regisztráltak

A meleg idő hatására az akár 20 évig is élő darvak általában korábbi helyükön maradnak, nem jellemző, hogy még délebbre húzódnának. Most a viszonylag enyhe időben szinte egyik napról a másikra megduplázódott a létszámuk. Más években a legtöbb daru általá­ban november közepén tartóz­kodik a Fehér-tavon, akkor egyedszámuk meghaladhatja a 25 ezret. A tó feltöltöttsége most 20 százalékos. A nagyon enyhe és csapadékszegény időjárás kö­­vetkeztében a vízborítottság rohamosan csökken, ennek el­lenére mégis nagyon magas a Fehér-tónál éjszakázó vízimadarak száma. A darvak mellett nagy lilikekből is több mint kétezer tartózkodik a területen. A képet a különféle récefajok nászruhás példányai színesítik – olvasható a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.

Mi is jártunk egy kissé ködös délutánon a kardoskúti Fehér-tónál. A tó környezetében egy csapat darut láttunk az égen, amint éppen V alakba rendezték soraikat. A ködben a tó körüliek nem látszódtak, de a hangjuk alapján hatalmas állomány tartózkodhatott még akkor is a Fehér-tónál. Másnap az Orosháza és Nagymágocs közötti út mellett, a kis tölgyerdővel szembeni, betaka­rított kukoricaföldön láttunk egy több száz fős darucsapatot pihenni. Jól ismert krúgatásuk messzire hallatszott.