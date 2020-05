A magyarok egészségéért futottak

Négy órán át futottak öt kilométeres köröket a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségében, illetve a szolgálatot teljesítő katonák, így tisztelegve a társ fegyveres szervek, az egészségügyi dolgozók és mindazok előtt, akik ebben a veszélyhelyzetben is helytállnak a frontvonalban.

Ahogy Valach Norbert beosztott zászlós kérdésünkre elmondta: a távot és az útvonalat az adott helyőrség tervezte azon közös céllal, hogy a rendőrök munkáját ne terheljék útlezárásokkal. Ezért kerékpárúton, járdán jelölték ki a nyomvonalakat, érintve a koronavírus elleni védekezésben kiemelten résztvevő intézményeket.

A futást magánemberként is fontosnak tartja, munkája és beosztása miatt viszont egyértelműen a példamutatást választva jelentkezett önkéntesen a programra Bálint János zászlós, megbízott vezénylő zászlós. Azt mondta, távtól függetlenül valamennyien fontosnak tartották a futás üzenetét. A vállalt távokat többnyire civilben is teljesítették, ezért külön edzésekkel nem készültek az eseményre.

Szentesen egy valamivel több mint hat és fél kilométeres útvonalat választottak, ami érintette a kórház, a rendőrség, a tűzoltóság és az önkormányzat épületeit is. Mint Antal László ezredes elmondta, a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred állománya szerdánként egyébként is reggeli futóedzést tart, így a laktanyában maradt honvédek is lélekben a városban futó társaikkal tartottak.