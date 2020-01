A magzatot is megvédi a kismamának adott védőoltás

Egyelőre nincs járvány az országban, de több nap kell, mire az influenza elleni védőoltás hatása kialakul, ezért érdemes még a napokban beadatni. A várandósoknak különösen, ugyanis a hatóanyag a születendő gyermeküket is óvja.

Még maradt néhány napunk felkészülni az influenzaszezonra, ugyanis a szakemberek szerint január közepén éri el hazánkat a vírus. Az influenza az átlagosnál is nagyobb következményekkel járó veszélyt je­lent a várandós kismamákra, a magzatokra és az újszülöttekre nézve – derült ki a Sanofi gyógyszeripari csoport szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.

Mint írták, az influenza szempontjából a várandós nők és magzataik a kiemelten ve­­szélyeztetettek közé tartoznak: a várandósság ideje alatt előforduló és elfajuló influenza koraszüléshez, alacsony szüle­tési súlyhoz vagy akár halva születéshez is vezethet. Sokszor a babák életét is veszélyeztető szövődmények elkerülése érdekében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyezte az influenza elleni vakcina javallatának kiterjesztését a várandós nőkre.

A négykomponensű influenza elleni oltás által kialakul az anya védettsége és – passzív immunizálás révén – magzatának is védelmet nyújt. Mivel élő kórokozót nem tartalmaz, az oltás a várandósság alatt is biztonságosan beadható. Az anya testében képződő antitestek a méhlepény közvetítésével átjutnak a babába is, aki kizárólag így juthat védettséghez élete első pár hónapjában, hiszen az újszülöttek vakcinát még nem kaphatnak, viszont az átlagosnál lényegesen na­gyobb kockázatnak vannak ki­­téve a fertőzések szempontjából.

Az oltást követően 14–21 nap­ra van szükség az immunválasz kialakulásához, to­vábbá az ellenanyagnak is idő kell, míg átjut a magzatba, ezért célszerű 3-4 héttel a szülés várható időpontja előtt megkapnia a vakcinát az anyának ahhoz, hogy az újszülött is közvetlen védettséget szerezzen.

Müller Cecília országos tiszti főorvos tegnap az M1 csatornán azt mondta, a járványos kü­­szöb­értéket heti 700–800 új beteg jelenti, de Magyarország még nem jár közel ehhez az ér­tékhez.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján január végén, február elején szokott tetőzni a járvány, így jelenleg mindenképpen ja­vasolt kérni az oltást a szakember szerint.