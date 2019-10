Világtalálkozót rendezett a hét végén egykori növendékeinek a most a Makói Általános Iskola tagintézményeként működő, 90 esztendeje alapított Almási utcai iskola. Az egész napos program jó alkalmat adott a múltidézésre, a nosztalgiázásra.

– Jó volt almásis diáknak lenni, szép emlékeket őrzök a tanárainkról és az osztálytársakról is. Az osztályból mindenki boldogult, mert megfelelő útravalót kaptunk – mondta a legidősebb almásisok egyike, Farkas Jánosné az iskola tornacsarnokában szombaton. Egykori osztálytársa, Szakács Gyula ma Sándorfalván él, onnan jött el a világtalálkozóra. – A mai napig is tartom a kapcsolatot sok emberrel. Rossz gyerekek voltunk, de jó érzés itt lenni – tette hozzá. Ők osztálytalálkozót is tartottak: 1951-ben kezdték és ’59-ben fejezték be itt tanulmányaikat.

A makói Almási utcai iskola a hétvégén, most első alkalommal, de egyben hagyományteremtő szándékkal világtalálkozót szervezett egykori növendékeinek. Külföldről érkező volt diákokkal nem találkoztunk, de a visszatérőkkel – idősekkel és fiatalokkal – megtelt az iskola sportcsarnoka. – Az ötlet onnan jött, hogy az iskolát 90 éve alapították, s mivel hamarosan lebontják a régi épületet, azt szerettük volna, ha még egyszer, utoljára láthatják azok, akik itt tanultak – mondta Borkáné Dudás Mónika, a Makói Általános Iskola igazgatója.

Az egykori növendékek persze nem csak az épületegyüttest járhatták be, programokat is szerveztek nekik. A sportcsarnokban az iskola vitaköre olyan műsort rendezett, amely nem csak az iskola jelenét, de jó néhány érdekes egykori növendékét is bemutatta. Megnyílt ezen kívül egy alkalmi kiállítás régi iskolai relikviákból, fényképekből, valamint Kréz Tibor pedagógus fotókiállítása, amely az épületegyüttes jelenlegi állapotát örökíti meg.