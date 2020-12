A makói Jótündérek akciója szentestén

A makói Jótündérek csapatát – Borka Éva, Igaz Szilvia és Jójárt Erzsébet – lapunkban már többször bemutattuk: ők azok, akik ünnepek idején látogatásukkal meglepik azokat, akiknek ilyenkor is dolgozniuk kell, nem tölthetik családjukkal a legszebb pillanatokat. Általában süteményt visznek nekik.

Szenteste is így történt, többek között 5 kiló édes süteménnyel, 3 kiló szaloncukorral, 20 csomag kaláccsal, valamint 20 kilónyi déli gyümölccsel felszerelkezve járták végig a helyi mentőállomást, a Batthyány utcai idősotthont és az idősek átmeneti gondozóházát a Deák Ferenc utcában.

Bár korábban volt, hogy saját kezűleg sütötték meg a finomságokat, a járványveszély miatt most inkább rendeltek a helyi Kugler cukrászdából és a Forrai pékségből. Most is voltak alkalmi segítőik: csatlakozott hozzájuk Du Xiurun, valamint Kincses Mónika.

A hölgyek elárulták, az év utolsó napján is várható, hogy meglepnek néhány embert, aki munkával tölti az ünnepnapot – az egyelőre titok, hogy kiket.