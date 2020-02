A makói testnevelő tanítványai közt olimpiai és Európa-bajnok is van

Egyedüliként kapott miniszteri kitüntetést a megyéből a makói testnevelő tanár, Hősné Lovas Éva azért, mert tanítványai sikeresen szerepeltek a diák­olimpián. Azt mondja, számára az a legnagyobb siker, ha meg tudja szerettetni a számítógép és az okostelefon bűvöletében élő fiatalokkal a mozgást.

Az országos elismerést a makói testnevelő tanár a Magyar Diáksport Szövetségtől kapta azért, mert tanítványai érték el a múlt évben a legjobb eredményeket a diákolimpián. Ilyen díjat minden megyéből csak egy testnevelő kapott. A kitüntetést jelképező oklevelet, illetve szobrocskát a Magyar Tudományos Akadémia épületében, élsportolók, olimpikonok, miniszterek jelenlétében adták át neki. Egyszer egyébként kapott már országos kitüntetést: a megye legjobb testnevelője lett akkor, amikor részt vett a Nemzeti atlétikai programban. A díjat az akkori sportminisztertől vehette át – Gyurcsány Ferenctől.

Tanára példáját követte

Hősné Lovas Éva Csongrádon, a Batsányi János Gimnáziumban érettségizett matematika–fizika szakon. Az általános iskolától kezdve atletizált, de szertornával is foglalkozott. A tanári hivatás mellett nem családi hagyományt követve döntött, hiszen az édesapja kőműves volt, az édesanyja pedig bútorgyárban dolgozott. – Volt egy kiváló biológiatanárom, az ő példáját követtem, amikor a tanárképző főiskolára jelentkeztem – emlékezett vissza. Miután biológia–testnevelés szakon diplomázott, először egy békéscsabai sporttagozatos iskolába került makói születésű férjével együtt. Csak egy évet töltött ott, de ez az idő emlékezetes maradt számára, mert tanítványa volt a későbbi olimpiai bajnok tornász, Ónódi Henrietta is.

Hívták máshová

1983-ban kerültek Makóra, az akkor Szoboszlai Imre nevét viselő iskolába. Ma már Makói Katolikus Általános Iskolának hívják, az egyházmegye a fenntartója. – Hívtak sok helyre, középiskolákba is, én azonban maradtam – mondta. Az iskolának bár két tornaterme van, csak 140 gyerek jár ide. Így kevés tanítvány közül válogathat csupán, amikor a sporttehetségeket kutatja, mégis sorban jönnek a versenysikerek. – Nem csak a sportban, de a tanulásban is sokan jeleskednek. Büszke vagyok arra, hogy a középiskolák gyakran jeleznek vissza, hogy a tőlünk jött diákok még javítottak is az itteni eredményeiken – hangsúlyozta. Makói tanítványai közül a jelenleg sportszervezőként dolgozó Kovács Gábort említi meg, aki válogatott atléta volt, Európa-bajnok.

Ellustultak a gyerekek

Számára most az a legnagyobb siker, ha meg tudja szerettetni a számítógép és az okostelefon bűvöletében élő fiatalokkal a mozgást. – Már tizenvalahány éve jeleztem, hogy ebből baj lesz, ellustulnak a gyerekek – jegyezte meg. Úgy gondolja, a mai fiatal pedagógusok dolga különösen nehéz, de a változáshoz a szülői háttérnek, sőt az egész társadalomnak változnia kellene.