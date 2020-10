A makói Zrínyi utcai óvodában az összes dolgozó elkapta a koronavírus fertőzést

A koronavírus-járvány kitörése óta még nem regisztráltak egy nap alatt annyi új fertőzöttet Csongrád-Csanád megyében, mint október 30-ra virradóra. Csaknem háromszázan kapták el egy nap alatt a betegséget. Közben a földeáki bölcsőde is bezárt, Nagymágocson pedig csak maszkban lehet piacra menni.

Rendkívüli szünetet rendeltek el tegnaptól határozatlan ideig a földeáki bölcsődében. Az intézmény azt közölte, hogy két dolgozónál jelentkeztek a légúti megbetegedés tünetei, ezért letesztelik őket koronavírusra.

A makói Zrínyi utcai óvodában pedig az Oktatási Hivatal meghosszabbította a rendkívüli szünetet november 8-ig, mert az összes dolgozó elkapta a koronavírus fertőzést.

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere szokásos heti sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a településen is egyre több a fertőzött.

– Azt tapasztaljuk, hogy bár a makóiak jogkövetők az előírások betartásával kapcsolatosan, sajnos mégis egyre nő a fertőzöttek és házi karanténban lévők száma a városban is – mondta. A polgármester beszámolt arról, hogy a múlt heti 35-höz képest most 96-an vannak hatósági karanténban, és az igazolt fertőzöttek száma ötszörösére nőtt, a korábbi 9-ről 45-re. Emellett jelenleg 54 ember teszteredményeire várnak.

A polgármester azt is elmondta, hogy a Batthyány utcai idősek otthonában egy dolgozó tesztje pozitív lett, ő karanténban van. Pozitív lett a tesztje a polgármesteri hivatal egy dolgozójának is. A közvetlen munkatársait azonnal ellenőrizték, de nem találtak több megbetegedést. Egy házi gondozottnál is kiderült, hogy megfertőződött.

A polgármester azt kéri, hogy aki a hivatalban intézné az ügyeit, az elsősorban telefonon, vagy e-mailben jelentkezzen.

Bedő Tamás, Csongrád polgármestere pedig azt jelentette be, hogy áttekintik az összes év végéig tervezett városi programot, és a jövő héten döntenek arról, hogy megtartják-e a rendezvényeket.

A Nagymágocsi Termelői Piacon érvényben lévő rendelkezés értelmében a piacon árusítóknak és a vásárlóknak egyaránt kötelező a maszkviselés ugyanúgy, mint az árusító üzletekben.

Itt a szabályok betartása az üzemeltető feladata, azaz az Önkormányzaté. Ezért a piactér gondnoka a maszkot nem viselőket megkéri annak használatára. Amennyiben ennek nem tesz eleget, kivezetik a piacról.

