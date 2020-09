A Medárd után lezúdult özönvíz a jövő évi termést is veszélyezteti Eperjesen

Nem kapott külön állami segítséget az eperjesi Agro-Gárda Zrt., miután a Medárd utáni esőzések nagyjából 350 millió forintos kárt okoztak a cégnek. Vannak olyan területeik, ahol most is 20 centis víz áll. A fizetéseket még ki tudják szorítani, de egyre szűkösebbek a lehetőségeik.

A tavaszi aszály után Medárd napján 80 milliméter csapadékot kaptak az eperjesi Agro-Gárda Zrt. földjei, majd másnaponként újabb 40-80 millit. Július 2-a pedig fekete napként vonult a cég történetébe, akkor másfél óra alatt valóságos özönvíz zúdult le, volt ahol 130 milliméter esőt is mértek.

Veszélyben 40 dolgozó

Medárd napjától július elejéig összesen 400 milliméter, vagyis csaknem az egyéves mennyiségnek megfelelő csapadékot kaptak a cég földjei. A mélyebb részeken 60-70 centis víz állt a szántóföldeken.

A termés egy része learathatatlanná vált, a cég számításai szerint 350 millió forintos kárt szenvedtek, így kérdésessé vált a 40 dolgozó jövője is.

– Írtunk az agrárminisztériumnak, segítséget kértünk a túléléshez. Abban reménykedtünk, hogy kaphatunk valamilyen gyors támogatást. A szaktárcától nagyjából egy hónap után kaptunk választ, amiben azt írták, forduljunk a kárenyhítési alaphoz, illetve felhívták a figyelmünket a díjtámogatott biztosításokra, valamint a különféle hitellehetőségekre. Vagyis nem kaptunk külön állami segítséget azon kívül, ami alapból jár – mondta Ribárszki István, az Agro-Gárda Zrt. elnöke.

Hat szem kukorica

Vetőmagkukoricájukat körülbelül 50 százalékban elvitte a víz, ami megmaradt, az is óriási kárt szenvedett, a csöveken mindössze 3-6 szem kukorica található.

– Érthető okokból sok reményt nem fűzök ehhez a terméshez. Inkább kiadás lesz, mint bevétel – jegyezte meg.

Ribárszki István elmondta, földjeik legmélyebb részen még mindig 20 centis víz áll. A helyeket madarak vették birtokba, olyanok is feltűntek, amiket ezen a területen még soha nem láttak, például kócsagok.

– A fizetéseket még ki tudjuk szorítani, bár egyre szűkösebbek a pénzügyi lehetőségeink.

A vetőmagbúza egy részét sikerült learatnunk. Eladtuk, lett belőle egy kis pénzünk. Árukukoricát is kötöttünk le, a takarmányon túli többletet eddig raktároztuk és a következő évben értékesítettük. Ez egyfajta aranytartalékot jelentett a következő mezőgazdasági szezon indításához, de ezt most fel kellett áldoznunk. Úgy vagyunk vele, hogy aki időt nyer, az életet is nyer. A kukorica értékesítésével talán ezt az évet kihúzzuk – mondta. Az Agro-Gárda Zrt. elnöke arról is beszélt, hogy a nyári özönvíz a következő éveikre is hatással lesz, valószínűleg a területük egy részén az őszi munkákat sem lehet elvégezni.

Telített a talaj

– Amit művelésbe vettünk, a belvíz miatt ott sem tudunk jó minőségű munkát végezni. A talajszerkezet roncsolódott, betömődött, a magágyat sem lesz egyszerű elkészíteni.

A repcét már el kellett volna vetni, ezután jönne a durumbúza, de annak még például a helyét sem tudjuk, hogy hová vetjük. A víz a 2021-es évre is rányomta a bélyegét, jövőre pedig nagyon optimálisnak kell lennie az időjárásnak, hogy az idei Medárd hatását 2022-ban már ne érezzük – vetítette előre az elnök.