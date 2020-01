A megszerzett tudást adják vissza

– Tizenharmadik szemeszterét kezdi az SZTE Alma Mater Alumni Mentorprogram, és január 31-ig várjuk a mentorok jelentkezését – tudtuk meg Görög Mártától.

Az SZTE alumniügyekért felelős rektori megbízottja, az országban egyedülálló mentorprogram megalapítója rámutatott, milyen kiváló „olvasztóműhelye” az értékeknek ez a kezdeményezés, amelyre nagyon büszkék.

– A mentorprogram keretében az egyetemen belül is közösséget építünk. A nálunk végzett és ma már szakmai karriert befutott kollégák elkötelezettek a tudás, az értékek, a saját szakmájuk és a Szegedi Tudományegyetem iránt. Ők szeretnék azt a tudást, amit annak idején az egyetemi padokban megszereztek, és a munkavégzésük során bővítettek, visszaadni a jelenlegi hallgatóknak. Továbbá örömmel látjuk, hogy mentoraink között vannak olyanok is, akik korábban mentoráltak voltak. Ráadásul a program nemcsak a hallgatóink karrierépítését, tehetséggondozását támogatja, a fiatalok látják az elméleti tudás gyakorlati megvalósulását is – mutatott rá Görög Márta.

Hozzátette, a program sikerét az is mutatja, hogy a legtöbb szakterületet lefedik a mentoraik, illetve ma már vannak külföldi mentorált hallgatóik is. Emellett megnyitották a lehetőséget a passzív státuszban lévő hallgatóink számára, és kurzusként is felvehető a program.