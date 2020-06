A megye kormányablakbusza jó példát mutatott

A megyét járó kormányablakbusz prototípusát Hódmezóvásárhelyen készítettek, ezt a jó gyakorlatot vette át a többi megye. Kedden Csongrád megyébe látogatott Domokos Péter miniszteri biztos, aki kifejtette, készülnek a kormányablakok a járványhelyzet enyhülésével járó nagyobb forgalomra.

Csongrád megye 7 járásában 13 kormányablak működik, ezek azok az integrált ügyfélszolgálatok, ahol kezdetben 20-30 ügyben, ma már több mint 3 ezer ügytípusban intézhetik ügyeiket az emberek. A Csongrád Megyei Kormányhivatalban kedden tartott sajtótájékoztatón Juhász Tünde elmondta, a hivataluk igyekszik mindig több szolgáltatást kínálni, így alakították ki az ország legtöbb munkaállomással rendelkező kormányablakát a Rákóczi téren. – Folyamatosan növekszik ügyfeleink száma, tavaly több mint 700 ezer ügyfél járt a megyei kormányablakokban, vagyis elvileg minden ügyféllel kétszer találkozhattunk – emelte ki a kormánybiztos. Hozzátette, büszke arra, hogy saját kezdeményezésre elkészítettek egy mobil kormányablak buszt, amely tavaly több mint 7 ezer ügyfelet szolgált ki. Korábban mindig közösségi alkalmakhoz kötötték a kitelepülést, falunapokon, fesztiválokon jelentek meg, ebben az évben viszont újjászervezték működését, amely előre meghatározott időpontokban járja a megye azon településeit, ahol nincs kormányablak.

Domokos Péter, a kormányablakokért felelős miniszteri biztos minden megyébe ellátogat, gyűjti a tapasztalatokat, kiemelte, elsőként megyénkbe jött el. – Látogatásom elsődleges célja az volt, hogy Hódmezővásárhelyen megrendeltem a meglévő tíz mellé, a másik tíz új kormányablak buszt, amely által agusztustól minden megye és a főváros is rendelkezhet majd ilyen busszal – magyarázta a miniszteri biztos. Kifejtette, a Csongrád megyei tapasztalatokat, gyakorlatot más megyébe is át szeretnék ültetni. Hozzátette kormányablakbuszok szolgálatba állása mellett, az időpontfoglaló-rendszer tökéletesítésével, az ügyintézők képzésével és is készülnek a kormányablakok a járványhelyzet enyhülésével járó nagyobb forgalomra.