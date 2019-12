A megye polgármesterei találkoztak

Még szorosabb együttműködésre törekszik a településvezetőkkel Gémes László, a Csongrád Megyei Közgyűlés új elnöke. E törekvés kapcsán szervezték meg a polgármesterek szakmai fórumát, akik több témában kaphattak új információkat és megoszthatták egymással tapasztalataikat.

A Csongrád Megyei Önkormányzat azzal a céllal hívta össze a polgármesterek szakmai találkozóját, hogy még szorosabb legyen az együttműködés a települési vezetőkkel, akikkel ezáltal több információhoz juthatnak, ez lehet az alapja a későbbi fejlesztéseknek. A Csongrád Megyei Polgármesterek Szakmai Fórumán bemutatkozott a megyei közgyűlés új elnöke Gémes László, aki hangsúlyozta, partnerséget ajánlanak az önkormányzatoknak. Beszélt a Területi-és Településfejlesztési Operatív program eddigi tapasztalatairól, elmondta, ezek a pályázatok 100 százalékos forrást biztosítottak a az önkormányzatoknak , ezekből jelentős gazdaságfejlesztési beruházások zajlottak. – Ipari parkok épültek, nagyon népszerű volt a közút-fejlesztési program, és nagy igény volt kerékpárutak létesítésére is. Emellett óvodák, szociális intézmények újultak meg – emelte ki a megyei önkormányzat vezetője. Azt is megtudtuk vannak még elbírálás alatt pályázatok, így 3,5 milliárd forintnyi igény érkezett bölcsődefejlesztésre és a csapadékvízelvezetés korszerűsítésére is van még keretük. Határon túl nyúló pályázatokba is szeretnék bevonni a településeket, az a cél, hogy ezekkel együtt még több fejlesztésii forrást hozzanak a megyébe.

Ujvári Lászlótól, Balástya polgármestertől megtudtuk hét pályázatuk volt a területfejlesztési keretből, ebből főként intézményeket korszerűsítettek, infrastrukturális fejlesztéseket végeztek és közösségépítésre is nyertek pályázatot. – Eddig nem volt ilyen lehetőségünk, hogy az általunk megfogalmazott elképzeléseket meg tudjuk valósítani. Energiahatékonysági korszerűsítés mellett rendezvényeket, programokat szervezhettünk a közösségépítés jegyében – tudatta a polgármester. Megtudtuk a következő ciklusban csapadékvízelvezetés korszerűsítésére és környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekre pályáznának.

– Azért is fontos, ez a találkozó, mert sok terület van, ahol együtt tudnak működni a települések, összefoghatnak például turisztikai jellegű pályázatokban, vagy közös körjegyzőség esetén energetikai korszerűsítésben. Az a feladatom, hogy a megyének minél több fejlesztési forrás jusson és a települések tudjanak erre pályázni – hangsúlyozta. A konferencián előadásokat tartottak többek között államtitkárok és a minisztériumok munkatársai a határ menti fejlesztésekről, a magyarországi befektetésösztönzésről és az adatbiztonságról is.