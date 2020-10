A megye tűzoltói nélkül idén sem rajtolhatott el az Ultrabalaton

2020-ban már tizennegyedik alkalommal álltak rajthoz a Futótűz Futóklub Szeged Tűzoltóság tagjai az extrém futóversenyen.

A Balatont megkerülő egykörös rendezvényen 2006 óta kiemelkedő eredménnyel képviselteti magát a főként szegediekből álló sportos egyenruhás csapat.

Október első hétvégéjén rajtolt el a több ezer fős mezőny Közép-Európa leghosszabb futóversenyén. A megye tűzoltói két, tíz főből álló csapatot alkotva szombaton reggel hat órakor indultak el a versenyre Szegedről. Délben, Balatonfüreden álltak rajthoz a váltófutás legelső versenyzői. Mindannyian átlagosan nyolc kilométereket futottak egyszerre, folyamatosan váltották egymást a kijelölt pontokon.

A tapasztalt futóknak a terepviszonyok és a váltakozó időjárási jelenségek is nehezítették a dolgukat. A hegyes, dombos terület ugyan nem teljesen szokatlan az alföldi ultrafutóknak, de a nehezebb szakaszok valamelyest lassították a megszokott tempót. Az éjszakai vihar is meglepte a versenyzőket, alaposan eláztak az utolsó szakasz futói. A keményebb szakaszokon sokat jelentett a két kerékpáros segítő, akik két keréken, minden méteren ott voltak a versenyzők mellett. Végül vasárnap hajnalban, 221 kilométerrel a hátuk mögött, 18 óra és 30 perc folyamatos futás után értek be a füredi célvonalhoz.

A két csapat szoros versenyben, saját kategóriájukban a 25. és a 26. helyen ért célba. Az applikációk által elmentett adatok alapján minden versenyző átlagosan 5 perc alatt futott le egy kilométert, ami minden körülményt figyelembe véve kiemelkedő teljesítményt mutat.

A Csongrád-Csanád megyei tűzoltók közül többen is profi sportpályafutást tudhatnak maguk mögött. Szinte minden sportágban képviseltetik magukat. Vannak közöttük aktív versenyzők is, és vannak, akik edzőként segítik a fiatalabb generációt. A megye és az ország szinte minden neves futóversenyén elindulnak, és mindenhol kiemelkedő eredményeket érnek el. Természetesen a 2021-es futóversenyek sem rajtolnak el nélkülük. A megyei igazgatóság minden tagja gratulál a tűzoltóknak az elért eredményekhez.