A megyében 32 szervezet nyert pénzt a Falusi Civil Alapban

82 millió 590 ezer forint érkezik a megyébe, miután sikeresen pályáztak a civil szervezetek a Magyar falu programban. Van olyan település, ahol két egyesület is nyert támogatást.

Ötmilliárd forintot osztottak szét a civil szervezetek között hazánkban a Magyar falu programban. Azok az egyesületek, alapítványok jelentkezhettek a kiírásra, amelyek ötezer lélekszám alatti településen működnek. Infrastruktúra-fejlesztésre 6, míg programszervezésre 2 millió forintot nyerhettek, de gépjárműbeszerzésre és -felújításra is igényelhettek forrást.

A Csongrád-Csanád megyében működő szervezetek eredményesen pályáztak, összesen harmincketten kapnak kormányzati támogatást. Így a Falusi Civil Alapból összesen

82 millió 590 ezer forint érkezik a megyébe.

Dupláztak

Van olyan település, ahol több szervezet is eredményes pályázatot nyújtott be, ilyen például Pusztaszer, ahol az Ifjúsági és Szabadidős Sport­egyesület 1 millió 95 ezer, míg a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesületet 1 millió 87 ezer forintot nyert. Ugyanígy Nagymágocson is többen jártak sikerrel, a Nagymágocsi Nagyközségi Sportegyesület 590 ezer, a Nagymágocsi Fiatalok Egyesülete pedig 1 millió 600 ezer forintból válthatja valóra elképzeléseit.

Szegváron sem tétlenkedtek, ott a Kurca-Völgye Szegvári Környezet-, Víz és Természetvédelmi Egyesület 551 ezer forintból, a „Szép Öregkor” Nyugdíjasok Egyesülete pedig 2 millió 185 ezer forintból gazdálkodhat. Szintén ebbe a sorba tartozik még Derekegyház is, itt a Derekegyház Templomáért Alapítvány 540 ezer, míg a Derekegyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 millió 649 ezer forint támogatást kapott. A sort végül Ópusztaszer zárja, ahol az „Őszikék” Nyugdíjas Klub 1 millió 810 ezer, a Gyermekszív Nagycsaládosok Egyesülete pedig 289 ezer forint nyert.

Hatmilliósak

A legtöbb forrást a Kiszombor-Maroslelei Egyházközségért Alapítvány, a Tömörkényi Polgárőr Egyesület, az Ambrózfalvi Nyugdíjasok Klubja, Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete és a Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület nyerte el, mindannyiuk számlájára hatmillió forint érkezik hamarosan.

A további nyertesek

Ugyan nem hatmilliót, de jelentős összeget nyert: a Pusztamérgesi Futball és Motoros Club, az Óvodák Kistérségi Egyesülete, a Székkutasi Vendégvárók Egyesülete, a Dóc Községért Egyesület, a deszki Boldogok a Szegények Alapítvány, az Öttömösi és a Maroslelei Sportegyesület, az Árpádhalmi Községi Vadásztársaság, a Baksi Horgászegyesület, a Csengelei Községi Sport Egyesület, a Forráskúti Lóbarátok Egyesülete, a fábiánsebestyéni Községi Sport Club, az üllési Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület, a Tiszaszigeti és az Eperjesi Polgárőr Egyesület, valamint a Balástya Ifjúsági Klub Egyesület, illetve az ásotthalmi KÖZ-PONT Egyesület is.