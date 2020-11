A megyében ötven családnak adományozott a katasztrófavédelem érzékelőket

Füstérzékelőket és szén-monoxid-érzékelőket vett át október végén a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Országos Tűzmegelőzési Bizottságtól. A berendezéseket rászoruló családok körében osztják ki a megyei katasztrófavédelem szakemberei.

Már évek óta hagyomány, hogy a megyei tűzmegelőzési bizottságok a megyében működő karitatív szervezeteken keresztül kapcsolatba lépnek a rászoruló családokkal és kézzelfogható, konkrét segítséget, azaz füst-és hőérzékelőket, vagy szén-monoxid-érzékelőket adnak át részükre.

Többek között a Vöröskereszt megyei szervezete, a Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint a helyi tanyagondnoki szolgálatok munkatársai segítettek abban, hogy a berendezések jó helyre kerüljenek.

Az elosztáskor a rászoruló családok szociális helyzetét, a veszélyeztetettséget és a családtagok számát vették figyelembe a szakemberek.

Az egyik, a napokban Szegeden átadott hő-és füstérzékelő is egy háromgyermekes család biztonságát szolgálja a jövőben. A kis családi házban kizárólag fával fűtenek, a földszinti kandalló biztosítja az összes helyiség melegét. Gábor Terézia az elsők között vehette át a megyei igazgatóság munkatársaitól a kombinált hő-és füstérzékelőt, amelyet a szakemberek percek alatt fel is szereltek a nappali falára.

Az édesanya elmondta, hogy az önkormányzat segítségével tudták megoldani a téli tüzelőt is, emellett ismerőseik is segítettek a tűzifa beszerzésében. A kisgyermekek miatt mindig is félt attól, hogy a házukban felcsapnak a lángok. A most átadott készüléknek köszönhetően már nagyobb biztonságban érzi magát a család. A lakástüzek megelőzésében segít a kis készülék, amely éles hangjelzést és jól látható fényjelzést ad le, ha a levegő összetételében változást érzékel. Azonnal jelez, ha hirtelen emelkedik a levegő hőmérséklete, illetve akkor is, ha a levegőben füstöt észlel.

A következő napokban a megyei igazgatóság munkatársai mind az ötven készüléket eljuttatják leendő tulajdonosaikhoz. A szakemberek kiválasztják a berendezés optimális helyét, és pár perc alatt fel is szerelik a készüléket.