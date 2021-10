A megyei területén élőket formálják közösséggé a programokkal – Galéria

Egy rendezvénysorozat keretén belül formálják közösséggé a megye területén élőket, valamint erősítik a Csongrád-Csanád megyei identitást is. A megyejáró projekt hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, a fenntartható fejlődésre, a sportok fontosságára, az egészségmegőrzésre, a közös kulturális értékeink megőrzésére és hagyományaink ápolására is.

– A célunk a Csongrád-Csanád megyei identitás, a megyéhez való kötődés erősítése, valamint egy erős, együttműködő közösség létrehozása. Én nagy szerelmese vagyok a helyi termékeknek, tisztelem a termelőket. Úgy gondolom, ha meg tudjuk becsülni ezeket a megyénkben megtermelt finomságokat, meg tudjuk őrizni szokásainkat, játékainkat, akkor ezzel elődeink, múltunk előtt tisztelgünk – mondta el Kormányos Sándor, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés mezőgazdasági tanácsnoka a „Csongrád-Csanád Megyei identitás erősítése” című projekt első állomásán.

A program amellett, hogy segíti a megye településeinek, térségeinek közösségteremtő kezdeményezését és egy közösséggé formálja a megye területén élőket, nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, a fenntartható fejlődésre, a sportok fontosságára, az egészségmegőrzésre, a közös kulturális értékeink megőrzésére és hagyományok ápolására is.

A Kurca-Part Kalandparkban is ennek jegyében állították össze a programokat: elsősegélynyújtó bemutatóval, közlekedésbiztonság teszttel, egészségügyi szűrésekkel, kézműves foglalkozással, a lovashagyományok és a megyei értéktár bemutatásával, valamint színpadi programokkal és népi játékokkal várták a résztvevőkkel. A nap során a helyi termelők kínálták termékeiket és a Garaboly Gasztro és Kézműves Piac árusaival is lehetett találkozni.

– A levendulás és a csipkebogyós szörpöt is megkóstoltam, mindkettő finom volt, de a csipkebogyós jobban ízlett. A fafaragást is kipróbáltam, az is tetszett, nagyon aprólékosan kellett dolgozni. Kíváncsi vagyok a játékokra is, azokat is biztos kipróbálom – mesélte az egyik iskolás, Tóth Nándor.