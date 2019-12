A migránsválság megismétlődésétől tartanak a Vajdaságban

Aggódnak a Vajdaságban élők, hogy megismétlődik a 2015–2016-os migránsválság. Valóban egyre többen vannak a határ túloldalán, és sokan már gumicsónakkal próbálnak Magyarországra jutni. Közben pedig Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével egy, a jelenlegi helyzetet elemző-értékelő munkacsoport alakult.

Már jó ideje nem telik el úgy nap, hogy ne adna ki a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság egy vagy több olyan közleményt, amiben arról írnak, hogy illegális migránsokat ta­­láltak a megyében. A közleményekből az derül ki, hogy napról napra több munkát ad a rendőrségnek a migráció, egyre többen próbálnak Magyaror­szágra jutni. A napokban Hor­­goson, Magyarkanizsán, Tö­­rökkanizsán és Gyálán is jár­­tunk.

Először az egyik horgosi kocsmában érdeklődtünk, hogy mi a helyzet arrafelé.

– Még nincsenek annyian, mint pár évvel ezelőtt, de napról napra egyre több a migráns a környéken – mondta Róbert. A kocsmáros szerint buszokkal érkeznek a bevándorlók. Már olyan is előfordult, hogy a diákok nem tudtak hazamenni az iskolából, mert nem fértek fel a menetrend szerinti buszra.

– Ide is bejárnak, amivel a legnagyobb baj, hogy elriasztják a többi vendéget. Az pedig már megint mindennapos, hogy az utcán éjjel kiabálva járnak, kelnek. Szóval aggódunk, a nők és a gyerekek pedig félnek, sötétedés után nem mernek egyedül az utcára menni – tette hozzá.

Fiatal férfiak jönnek

A kocsmából a település központjába és a Kishorgosi ma­jorba küldtek bennünket. A központban szinte mindegyik padon migránsok voltak, akik azt mondták, hogy Szíriából jöttek, de papírjaik nincsenek. Azt is elmondták, hogy a megfelelő pillanatra várnak, és elindulnak a magyar határ felé. A szinte csak fiatal férfiakból álló csoportok az embercsempészekre várhatnak.

Szintén szíreket találtunk a Kishorgosi majorban is, ahol már az épületek gerendáit tü­­zelik el. Itt két épületben kö­rülbelül ötvenen lehetnek, és szemlátomást berendezkedtek. Ezt sem mondták meg, de őket segítheti valaki, mert tiszta ta­karókkal és élelmiszerekkel is el vannak látva.

Működik a migránskontroll nevű szervezet

Horgoson egyébként a vasút­állomás is tele van migránsokkal, és már úgy áll a helyzet, hogy külön embereket vettek fel. Ők az úgynevezett Migránskontroll. Egyikük, Ábrahám An­­tal egy láthatósági mellényben éppen a horgosi városközpontban teljesített szolgálatot.

– Nagy a jövés-menés a településen, napról napra többen érkeznek. Komolyan aggódunk, hogy az lesz, mint pár éve, és ellenőrizetlenül az or­­szágba jött emberekkel lesz tele Horgos. Ráadásul vannak köztük olyanok, akik rendszeresen hangoskodnak, beszólogatnak a gyalogosoknak – mesélte a férfi, aki egy mobiltelefonnal tartja a kapcsolatot a kollégáival. Ha valami rendkívülit lát, azt lefényképezi, elküldi a rend­őröknek, akik aztán vagy összeszedik az embereket, vagy nem.

Népszerű a gumicsónak

Hasonló a helyzet Magyarkanizsán és Törökkanizsán is. Mindkét településen szemmel láthatóan több migráns van, mint pár hónappal ezelőtt. Ők is azt mondják, hogy Szíriából vagy Afganisztánból jöttek, és a magyar határ felé tartanak. A módszerek pedig eléggé változatosak. Most a gumicsónak az egyik legnépszerűbb közle­kedési eszköz. Annak ellenére, hogy életveszélyes, mi is találkoztunk három fiatal szír férfival a Tisza gátján Gyálánál, akiknek a vállán evező volt.

Amikor meglátták, hogy au­tóval vagyunk, pénzt kínáltak, hogy vigyük át őket a határon. Közben a szerb rendőrök is megjelentek, akik miután megtudták, hogy éppen most próbál átjutni három ember illegálisan Magyarországra, legyintettek, és visszamentek a faluba.

Időközben itthon Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével egy, a jelenlegi helyzetet elemző munkacsoport alakult.