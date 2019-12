A minőségi szaloncukrok voltak idén a legkelendőbbek

Felmérések szerint idén mintegy 3500 tonna szaloncukrot veszünk. Választékból nincs hiány: bár továbbra is a zselés a legnépszerűbb, aki egy kis változatosságra vágyik, azt is megtalálja, amit eddig elképzelni sem tudott, hogy létezik.

Ha van olyan édesség, ami minden család asztalára kerül karácsonykor, akkor az a szaloncukor. Felmérések szerint idén mintegy 3500 tonna fogyhat ebből a termékből, a forgalom értéke pedig 6,5 milliárd forint lehet. Megdöbbentő módon továbbra is a zselés szaloncukor a sláger, egyes felmérések szerint a háztartások 60 százalékába ez kerül. Ezt a kókuszos íz követi, mely szintén évtizedek óta letaszíthatatlan a dobogóról. Szerencsére ennél jóval fantáziadúsabb a választék, ráadásul nemcsak ízben széles a paletta, de a különböző ételérzékenységeknek és betegségeknek megfelelő termékekből is bőségesen lehet választani. A családok átlagosan fél és egy kilogramm közötti szaloncukrot vásárolnak, az azonban, hogy ezért mennyi pénzt hagynak ott a boltban, nagyon széles spektrumon mozoghat. A multikban már 800 forint alatti kilónkénti áron is be lehet szerezni ezt az édességet, a prémium­kategóriás termékek azonban ennek tízszeresébe kerülnek.

Jobban fogy a prémium

– Idén inkább a minőségi szaloncukrokat keresték – mondta el Lóczi Ildikó. Édességüzletében mostanra alig van választék, mint mondta, mindent elvittek. – A Stühmer ír krémes szaloncukor volt idén a legnagyobb sláger, de a zserbósat és a szilvásat is nagyon vitték. Ennek a cégnek olyan ízvilágúak a szaloncukrai, amit lehetetlenség leutánozni – tette hozzá.

Madák Róbertné is ebből a fajtából válogatott, Vadász szaloncukrot tett még hozzá csomagjához. – Már harmadjára jövök, mert sajnos időközben mindig elfogy – mosolygott. – A minőségi szaloncukrot keresem és a finom ízeket. Gyerekkoromban éppen eleget ettem a konzumot – mondta.

Mindenki megtalálhatja a kedvére valót

Ízek tekintetében egyébként gyakorlatilag minden van, amit el lehet képzelni – és az is, amit nem. A marcipán és a gyümölcs kombinációja például már szinte teljesen bevett, de az édes masszát előszeretettel keverik a gyártók lekvárokkal, illetve dióval, mogyoróval is. Ez ugyanúgy a hagyományosabb édességek kedvelőinek való, mint a mogyorós, illetve csokis krémes verziók. Ebből a kategóriából egyébként a kedvencünk a piros mogyorós, amelynek közepében egy egész szem mogyoró lapul. Ilyet azonban már nagyon kell keresni, hetekkel ezelőtt ugyanis szinte mindenhol elfogyott. Alkoholos szaloncukrok közül az ír krémes mellett a tojáslikőrös és a konyakmeggyes a legnépszerűbb, de lehet már például pezsgőkrémeset és pálinkásat is kapni.

Extrém ajánlat is van

Vannak olyan szaloncukrok is, amelyekről valószínű, hogy nem aratnak osztatlan sikert a család minden tagjánál, de biztos, hogy egyedi színfoltjai lehetnek az ünnepnek. Ilyen például a mákos vagy a túrós, de ez mind kispályás a kecskeméti Univer idei nagy dobása, az erős pistás szaloncukor mellett. A csípős édességet a cég eredetileg elsősorban üzleti partnerei karácsonyi megajándékozására szánta, de olyan gyorsan elkapkodták, hogy végül gyártottak még belőle az ünnep előtti utolsó hétre. A különlegességet egyébként a hivatalos tájékoztatás szerint Csongrád megyében csak Mélykúton árulják.