A nagymágocsi polgármester is átesett a fertőzésen

Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere is átesett a Covid-fertőzésen. Azt mondta, a C-vitamin, a D-vitamin és az ima segítette a gyógyulásban. Kedden vérplazmaadáson volt, hogy a maga lehetőségeivel hozzájáruljon a súlyos fertőzöttek felépüléséhez. Erre biztat másokat is, akik túljutottak a koronavírus-fertőzésen.

– Nem nyaralás vagy bulizás, hanem munka közben kaptam el a vírust – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

14 beteg az óvodában

– Mint az a híradásokban is megjelent, a múlt hónapban az óvodánk felnőtt dolgozóin is végigsöpört a fertőzés, tizennégyen betegedtek meg. Mivel az intézményvezetővel heti szinten egyeztettünk az óvodát érintő kérdésekben, méghozzá kis légterű irodában, ezért sejtettem, hogy valószínűleg engem is elért a Covid–19 – említette meg a településvezető.

– Ijesztő volt, ahogy pillanatok alatt levett a lábamról a betegség. Aznap, amikor kiderült, hogy az óvoda dolgozói megfertőződtek, kicsit rosszul éreztem magam, de ebben még benne volt, hogy esetleg beképzelem a betegséget. Mindenesetre azonnal hazamentem és önkéntes karanténba vonultam. A háziorvosom tesztet kért, ami pozitív lett. Első este kőkemény hidegrázás lett úrrá rajtam, ami két napig tartott. Nem vagyok beteges. Néha megfázom, amit lábon kihordok és szinte észre sem veszem. Most azonban annyira legyengültem, hogy képtelen voltam felkelni. Iszonyúan fájt a bőröm. Úgy éreztem, hogy belülről égek. Öt napig nagyon fájt a fejem is, amit semmilyen gyógyszer nem enyhített – mondta.

Elszeparálta magát

A polgármester elvesztette a szaglását és az ízlelését is. –Talán ez volt a legrosszabb az összes tünet közül. A szaglásom és ízlelésem két hét után jött vissza. Nehéz légzésem szerencsére rövid ideig, csak a második este volt – sorolta Szebellédi Endre, aki a karantén alatt a feleségétől és két gyermekétől igyekezett otthon teljesen elszeparálódni. – Külön szobában voltam. Főleg csak este mentem ki onnan, akkor is csak rövid időre, mivel leginkább akkor erősödtek fel a tünetek és szinte jártányi erőm sem volt – tette hozzá.

A nagymágocsi polgármester a koronavirus.gov.hu oldalon olvasta, hogy a fertőzésen átesettként vérplazmával segíthet a súlyos betegeken, akik lélegeztetőgépre kerültek.

Fiatal a lélegeztetőgépen

– Több mint 30-szoros véradó vagyok. Édesapám halála után, amint betöltöttem a 18. évem, véradóvá váltam. Apukámnak sok vérre volt szüksége a betegsége miatt. Ismeretlen emberek nyújtották a karjukat, hogy meglegyen a műtétekhez szükséges vér. Úgy éreztem, ezért az önzetlenségért „adós” vagyok, amit hasonló módon törleszthetek, így minden évben 3-4 alkalommal adok vért. Amint most lehetett, jelentkeztem plazmadonornak, hogy a magam lehetőségeivel segítsek. Ebben az is szerepet játszott még, hogy a falunkban az egyik 30 körüli fiatalembert, akinek tudomásom szerint nem volt alapbetegsége, annyira leterítette a vírus, hogy a kiskunhalasi Covid-kórházba került lélegeztetőgépre. Szerencsére azóta már levették, most lábadozik. Arra biztatok mindenkit, aki átesett a fertőzésen, adjon vérplazmát, mert az ellenanyagokat tartalmazó plazmával a súlyos állapotú betegeket kezelik, akiknek így talán nagyobb esélyük lesz a gyógyulásra – hívta fel a figyelmet a polgármester.