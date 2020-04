A népviselet a társadalmi hovatartozást is jelezte

A tánc és az ének mellett az öltözet is jelentős része a magyar kultúrának, éppen ezért indult az a kezdeményezés hazánkban, hogy április 24. a népviselet napja legyen. A kalap és a lajbi ma is elegánssá teszi az öltözéket, ahogyan a szakrális motívumok is a nők ruháit.

Pörögjenek a szoknyák, dobogjanak a csizmák, repüljenek a pántlikák – erre szólít fel mindenkit a Pompás Napok és a Múltunk a jelenben nevű közösség április 24. alkalmából. Idén már hatodik éve, hogy ezen a napon ünnepeljük a magyar népviseletet. A nap célja, hogy mindenki öltse magára a népviselet legalább egy darabját, töltsön fel arról képet a közösségi oldalra, így több ezer ember mutatja meg a világnak, hogy milyen gyönyörű viseletei vannak a magyaroknak. Évről évre a világ számos pontjáról érkeznek fényképek, Kanadától Új-Zélandig szinte minden magyar közösségben vannak résztvevők. Korosztályonként különböztek – A régi időkben az öltözet nemcsak védte a viselőjét, hanem díszítette és megmutatta a társadalmi hovatartozását. Jó néhány évszázaddal ezelőtt léteztek olyan közigazgatási rendelkezések, törvények, melyben előírták, mit szabad viselnie a jobbágynak, a városi kézművesnek, nemesembernek. Amit a néprajztudomány népviselet fogalom alatt használ, az az öltözködés rendszere, amelybe beletartoznak hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig, tehát hétköznap és az ünnepek alkalmával viselt öltözetek egyaránt, és természetesen korosztályonként is különböztek a ruhadarabok – mondta el lapunknak Tóth Gábor, a Tiszavirág Néptáncegyesület vezetője, akit a népviselet napja alkalmából kérdeztünk. Nem volt tucat Fontos, hogy a viseletek sajátossága volt, hogy házilag készítették azokat, ez a munka mindig a nőkre hárult. – Olyan anyagokból varrták, amelyek több nemzedéket is kiszolgálhatnak. Ők készítették a mindennap használt viseleteket és az ünnepek alkalmával hordott holmikat is, valamint a lányok férjhez menetele alkalmával készített kelengyébe szánt darabokat. Ennek következményeképp nem „tucatdarabok" készültek, így nincs két egyforma viselet, csak hasonlóak lehetnek – hívta fel a figyelmet. Kultúránk része Tóth Gábor szerint jól mutatja a szükséges munka mennyiségét, hogy sok esetben már a lánygyermek születése alkalmával elkezdték készíteni a neki szánt ruhákat. Hozzátette, vannak még olyan helyek, ahol ünnepek alkalmával, vasárnap templomba menet magukra öltik mind a férfiak, mind a nők az ünnepi öltözetet, de egyre kevesebb ilyet látni. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk kultúránkról, az ének és a tánc mellett az öltözködés, valamint a földművelés, az állattartás és egyéb tevékenységek ismerete is szükséges. Népviselet a 21. században Megkérdeztük arról is, hogy miért fontos az, hogy a mai világban is nagy figyelmet kapjon egy-egy ilyen öltözet, hogy minél több alkalommal öltsék magukra a nők és a férfiak. – Nagyon szép példák, minták vannak arra, hogy hogyan lehet a mai kor szellemiségéhez igazodva, mégis az őseink által ránk hagyott népi vagy szakrális mintákat, motívumokat egy-egy ruhadarabon vagy kiegészítőn megjeleníteni. Ahogy egy férfi kalap – ami természetesen tájegységenként különbözik formában és fazonban – vagy egy mesterien elkészített lajbi is elegánssá teszi a viselőjét – mutatott rá. A dél-alföldi a legkedvesebb A viseleteket tájegységenként is megkülönböztetjük. Fő táji típusai a dunántúli, a felföldi, az alföldi és az erdélyi. Jellegzetes vidékei: Galga-mente, Kalotaszeg, Kalocsa, Lóc, Matyóföld, Hosszúhetény, Hollókő, Kazár, Ormánság, Sárköz, Székelyföld, Torockó, Püspökbogád. Megtudtuk, a Csongrád megyei táncegyesület néptáncosai a kalotaszegi viseletet kedvelik legjobban, hiszen különleges színgazdagságának, díszességének köszönhetően a viseletek alfája és omegája. De természetesen a saját, szűkebb otthonuk, a Dél-Alföld viselete a legkedvesebb és a legszebb számunkra.