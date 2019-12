A Nobel-díjas Ole Petersennel találkoztak a fiatalok Szegeden

A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszora érkezett a városba a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány meghívására a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójára, amin idén Porkoláb Gergő kapta a Kiváló Hallgató Díjat.

Tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját Szegeden december 2-a és 4-e között a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány. Minden évben Nobel-díjas, vagy a díjhoz közeli, a világ élvonalába tartozó kutatók érkeznek a rendezvényre, tavasszal Erwin Neher Nobel-díjas kutatót látta vendégül Szeged, ez alkalommal pedig Ole Petersen, dán származású orvos-fiziológussal ismerkedhetnek meg a fiatalok.

A hasnyálmirigy betegségek megelőzéséért

A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszorának főbb kutatási területe a celluláris kalcium jelátviteli folyamatok, valamint a kalciumionok túlzott felvételének és leadásának káros hatásai a hasnyálmirigyben. Petersen kimutatta, hogy a kalciumionok áramlásának gyógyszeres blokkolásával csökkenthető a túlzott enzimaktivitás, így az abból következő sejthalál és gyulladás is megakadályozható a hasnyálmirigyben. Minderről kedden tartott előadást a fiataloknak, akik 123 gimnáziumból érkeztek, több mint ezren.

Nanorészecskékben a jövő

Mint minden évben, úgy idén is átadták a Kiváló Hallgató Díjat, amit ezúttal Porkoláb Gergő vehetett át a célzott nanorészecskék felvételének vizsgálata különböző agyi sejttípusokban témájú kutatásáért. Előadásából kiderült, számos betegség kezelését megnehezíti, hogy a hatóanyagok többsége nem képes átjutni a vér-agy gáton, ezért a probléma megoldására kutatócsoportjával az agyba bevinni kívánt anyagokat nanorészecskékbe töltik, a részecskék felszínét pedig olyan célzómolekulákkal borítják be, melyet a vér-agy gát szállítófehérjéi felismernek. Mint mondta, a végső terápiás célpontok azonban az idegsejtek, amelyekhez a hatóanyagoknak a vér-agy gátat követően a szomszédos periciták és gliasejtek rétegén keresztül is át kell jutniuk. A nanorészecskék tervezésénél ezért fontos, hogy olyan hordozórendszert hozzanak létre, amelyet akár több agyi sejttípus is képes megkötni és felvenni – tette hozzá. Eredményeik alapján a nanorészecskék kettős célzása alkalmasnak lehet agyi gyógyszerbeviteli rendszerek kifejlesztése során.

Országos hírű találkozó

Hegyi Pétertől, az alapítvány programigazgatójától megtudtuk, Szombathelyről, Debrecenből, Vácról, Kaposvárról és Pécsről is érkeztek fiatalok, azonban nemcsak az intézmények körében, hanem a tudományos életben is nagy figyelmet kap programjuk, amit Szent-Györgyi Albert emlékére indítottak. Mint mondta, komoly dolog jött létre Szegeden, amikor ide költözött az egyetem, most hasonlóan nagy dolgot szeretnénk létrehozni az alapítvánnyal.