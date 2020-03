A parajdi sóbánya klímája a bölcsiben

Mórahalom. Sógenerátor és só­homok is került a mórahalmi bölcsőde kibővített sószobájába. Az egymillió forintos be­­ruházást összefogással tudták megvalósítani.

Az annak idején a Móra Ferenc Általános Iskolától kapott sótéglákat egy jóval nagyobb helyiségbe költöztették át, és jelentősen modernizálták is a gyerekek egészségének megőrzését szolgáló épületrészt.

– Több éven keresztül pá­lyáztunk sógenerátorra, sajnos azonban soha nem nyertünk. Nemrégiben azonban a mórahalmi Rotary Club jóvoltából si­­került megvásárolnunk ezt a berendezést, amely jóval ha­tékonyabban tudja a parajdi sóbánya klímáját biztosítani, mint a korábbi módszer, amikor locsolgattuk a sótéglákat és párologtattuk a sós vizet – mondta Baloghné Baranyás Ág­­nes intézményvezető.

– Jelenleg közel 70 százalé­kos páratartalmat tudunk a só­­­szobában biztosítani, a ge­­ne­­­­rátor pedig porlasztja is a le­­vegőbe a sószemcséket – tette hozzá. A sószobába vásároltak még sólámpákat és dekorvilágítást is, illetve terepasztalt a ki­­csiknek. A helyiség speciális klímájához pára- és vízálló felületeket kellett biztosítani, a teljes beruházás összköltsége így nagyjából egymillió forint volt. Ehhez az önkormányzat és egy jótékonysági retró buli bevétele is hozzájárult. A szobát április közepéig napi szinten használják a csoportok, már fél óra itt töltött idő is jelentősen hozzájárul a gyerekek légzőszervi problémáinak csökkentéséhez.