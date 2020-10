A plébános megáldotta a cicákat, kutyákat és a sünit is

„Zebi, a jó Isten szép teremtménye vagy te is. Ő vigyázzon rád, óvjon és védelmezzen minden bajtól és betegségtől, balesettől és szenvedéstől gazdád gondviselő mindennapos szeretete által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” – így hangzott az az áldás, amit a 13 éves, Zebi nevű kutyus kapott szombaton Szentesen, a Szent Anna templomot és plébániát összekötő árkádok alatt.

Szentesen a gazdik áldást kérhettek szombaton a kis kedvenceikre. Három kategóriában, kutya-, macska- és egyéb kategóriában pedig kisállat szépségversenyt is rendezett a szentesei Szent Anna Plébánia. Összesen 48 kutyára, 29 macskára és 23 egyéb állatra lehetett szavazni az interneten. Az utóbbiba sokféle állatot neveztek, tyúkokat, kakast, lovakat, csigákat, sünt, tengeri malacokat, halat és galambot is.

Limában látta először

– A mostanival együtt már hatodik alkalommal rendeztük meg a kisállatok szépségversenyét és megáldását. Az ötlet onnan jött, hogy amikor 1999-ben, fiatal, újmisés papként Peruban jártam, Szent Ferenc napján Limában, a fővárosban elmentem egy ferences templomba, ahol azt láttam, hogy a templom tele volt kalitkás madarakkal, papagájokkal, kutyákkal, cicákkal – tudtuk meg Gruber László plébánostól.

-Nagy zsibongás volt. Az állatokat áldásért vitték a templomba a gazdáik. Miután Szentesre kerültem, előjöttek az emlékek. Mivel az egyházi iskola révén sok gyermek tagja a gyülekezetünknek, így jött az ötlet, hogy Szent Ferenc ünnepéhez közel, október első szombatján nálunk is lehetőség legyen a kisállatok megáldására. Az eseményt egy szépségversennyel is összekötöttük – mondta az atya.

Templomkertből a virtuális térbe

– A gyerekek mindig nagyon várják ezt az alkalmat. Tudják, hogy a kis állataik is Isten teremtményei, Isten gondviselésére, óvó-védő szeretetére vannak utalva – emelte ki a plébános.

A vírushelyzet miatta szépségverseny ebben az évben a templomkertből a virtuális térbe került.

– Idén még a szokásosnál is többen jelentkeztek a versenyre. A hívek kérésére Mikit, a templomunk macskáját is indítottam a versenyen. Nem nyert, de sok szavazatot kapott. A szívemben természetesen az övé az első helyezés – mondta nevetve Gruber László. A plébános nagyon szereti az állatokat. Gyerekkorában sokáig kutyatenyésztőnek készült, végül Isten hívó szavának tett eleget, pap lett belőle.

Miki cica is részt vesz a miséken

– Főleg korcs kutyáink voltak. Fiatal felnőttként lett egy skót juhászunk is. Nagyon szerettem. A mai napig összeszorul a szívem, ha látom a szülői házba lépve az üres kennelét. Itt Szentesen cicáim voltak. Kristóf elpusztult, Móric pedig eltűnt. Nem akartam több cicát, mert az előző két macskám elvesztése nagyon fájt, de tavaly ősszel pár hetes korában rám „tukmálták” Mikit, hogy mégiscsak legyen védelem az egerek ellen. Kristóf is bejárt a misékre, Miki is rendszeres templomba járó a hívek nagy örömére. A válaszoknál ő is megszólal, nyávog egyet. Misék után pedig fogadja a hívek simogatását, becézgetését.

Áldásra sok gazdi vitt el a kisállatját. A kutyák és macskák egy-egy kis finomságokkal teli csomagot is kaptak, a gazdik pedig egy emléklapot és egy szelet csokit.