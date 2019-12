A régi verdákat is lopják

Új kedvenceik vannak az autótolvajoknak. Ma már az öreg, 20-30 éves járműveket sem vetik meg. Volt olyan Audi 80-as, amit ócskavasként adtak el a bűnözők. Általában azokat a kocsikat kötik el, amikből sok van az országban. A használtan nyugatról behozott járművekhez kellenek az alkatrészek.

– Jelentősen csökkent az elmúlt években az autólopások száma. Régebben naponta 3-4 gépkocsilopást jelentettek be nálunk, most hetente egyet-kettőt – mondta lapunknak Vezda László, a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület elnöke. A civilekből, polgárőrökből és rendvédelmi dolgozókból álló csapat vezetője szerint ennek az az oka, hogy a profi tolvajok többsége vagy börtönben van, vagy külföldön dolgozik. Helyüket az amatőrök vették át, akiknek csak az a fontos, hogy minél könnyebb legyen egy kocsit elkötni. Még az öreg tragacsokat is viszik, mint a cukrot. Az ezeréves Opel Kadetteket és a Ladákat is lopják. Ennek ellenére idén is legfeljebb annyi járművet kötnek el, mint tavaly, ezernél kevesebbet az országban.

Profik helyett amatőrök

Töredékére csökkent azóta a gépkocsilopások száma, mióta a rendőrségnél egy külön csoport foglalkozik ezek felderítésével. Míg a 2010-es évek elején körülbelül 5000 járművet loptak az országban, 2018-ban kevesebb mint ezer személygépkocsit. Ez is rekord, soha ilyen kevés kocsit nem oroztak el. A profi tolvajok korábban egy-egy gépkocsimárkára szakosodtak, de az új szereplők feltűnésével ez is megváltozott. A bűnözők körében azok a legkedveltebb márkák, amelyekből nagyon sok van az országban, mivel általában szétbontva, alkatrészként értékesítik a zsákmányukat.

A német prémiumautókat alig lopják

– Régen mindig azt mondtam, hogy egy 2-3 millió forintot érő autó védelmére körülbelül 150 ezer forintot érdemes költeni, de most bajban vagyok. Az új autók mellett gyakran olyan tragacsokat is ellopnak, amelyek nem érnek 150 ezer forintot – közölte Vezda László.

A Budapestről kiszorított tolvajok országszerte lopják a járműveket, de mivel sok köztük az amatőr, a számítógépes technika nélkül elvihető autókat keresik.

A profik megrendelésre lopnak

– A drágább autókhoz keyless funkció jár, vagyis kulcs nélkül kinyitható és indítható a jármű. A digitális kulcsok jelét ugyanúgy le tudják másolni, ahogy a bankkártyákét is – mondta lapunknak Putnik-Mayer Arnold, autószerelő. Ez ellen úgy lehet védekezni, ha egy árnyékolt kulcstartóban tartják az eszközt, de akkor a kényelmi funkció vész el. Az immobiliser rendszerek pedig 2017-ig alig változtak a kocsikban, volt idejük a bűnözőknek megtanulni, hogy miként tudják hatástalanítani. Azóta a rendszer GPS-en vagy GMS-en kommunikál a gyártó szerverével, de ezt a jelet is képesek egy eszközzel blokkolni a tolvajok, majd mechanikusan, például az ablakot betörve jutnak be az utastérbe és átkódolják a vezérlőegységet.

Katalógus segítségével áraznak

– A biztosító csak azoknak a gépkocsi-tulajdonosoknak fizet, akik casco szerződéssel rendelkeznek, amiből rengeteg, társaságonként eltérő fajta van – tájékoztatta lapunkat Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.

Általában az ellopott gépkocsit káridőponti értéken téríti meg a biztosító. Ezt az Eurotax (H) katalógus segítségével állapítják meg. Bevett gyakorlat, hogy bizonyos életkorig, például a személygépkocsi egyéves koráig a beszerzési értéket téríti meg a biztosító. Ha valaki egy készletkisöprés alkalmával, jelentős kedvezménnyel vásárolt autót, akkor legfeljebb arra az összegre számíthat kártérítésként, ami a beszerzési számlán állt.