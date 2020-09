A szabadidejében is másokért tesz Annamária

Szegedi jelöltje is van a Nők Magyarországért-díjnak, amelynek odaítéléséről a közönség dönt szavazással. Töreki Annamária főállásban a szegedi SBO dolgozóinak szakpszichológusa, de az alsóvárosi plébánián is dolgozik önkéntesként. A díjjal járó 5 millió forintot egy szegény családnak adná oda.

Nyár elején hirdette meg a magyar kormány a Nők Magyarországért-díjat. Ezzel azokat a nőket kívánják erkölcsileg és anyagilag elismerni, akik a tavaszi koronavírus-járvány idején példamutató módon helytálltak azokon a területeken, amelyek működése kiemelkedő fontosságú volt. A díjra bárki javasolhatott olyan nőt, akit erre érdemesnek tartott. Mintegy 500 jelölés érkezett be, közülük pedig 4 kategóriában kiválasztották azt az 5-5 személyt, akikre mostantól szavazni lehet. A döntősök között van egy szegedi is: Töreki Annamária szakpszichológus.

Ismerőse jelölte őt köszönetképpen

– A díjra egy kedves ismerősöm terjesztett fel, akit az első hullám idején támogattam. Férje elvesztette a munkahelyét, ő pedig csak a bére felét kapta meg, ezért úgy döntöttem, a fizetésem egy részét havonta átutalom nekik. Ezt akarta megköszönni azzal, hogy jelölt. A szükséges két ajánlólevelet pedig Pető Zoltán, a SZTE Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály vezetője és P. Bezzegh Kelemen ferences testvér írta – mesélte lapunknak Töreki Annamária, aki főállásban az SBO egészségügyi dolgozóinak szakpszichológusa.

– Kiégés-prevencióval foglalkozom, a tavaszi járvány ideje alatt viszont arra is szükség volt, hogy a félelmeiket, fenntartásaikat is legyen kivel megosztaniuk, hiszen ők is meg voltak rémülve, tartottak az ismeretlentől. Nagy kihívás volt, ami elé állították az osztály munkatársait, ráadásul meg kellett küzdeniük a fáradtsággal, a védőöltözet kényelmetlenségeivel is, és el kellett viselniük azt a plusz nyomást és stresszt, amit az állandóan változó körülmények hoztak. Az igazi hősök valójában a kollégáim voltak a frontvonalban. Én azonban napi 8 órában ott voltam velük. Ha valaki karanténba került, telefonon tartottam vele a kapcsolatot, ennek érdekében korlátlan díjcsomagra váltottam – beszélt munkájáról Töreki Annamária, aki emellett az alsóvárosi plébánián önkéntes szolgálatot is ellát: heti 3 alkalommal ingyenes ellátást biztosít az ott segítséget kérők számára, emellett a ferences szegénykonyhán is besegít.

Munkája mellett is helyt áll másokért

Ezt az önkéntes munkáját a karantén idején nem tudta folytatni, így különböző plakátokat gyártott kolléganőjével abban a témában, hogyan kezeljük a bezártságot, erről a plébánia Facebook-oldalán folyamatosan posztoltak.

– Az anyacsoportomat viszont, amelyet szintén itt hoztam létre, online is működtettem. Ezt eleve azért indítottam, mert 10 évig a szülészeten dolgoztam és láttam, milyen nehéz időszak az a nők számára, amikor a gyerekkel be vannak zárva otthonukba. Ezt pedig a karantén nyilvánvalóan csak tovább erősítette – magyarázta.

A díjjal járó pénzből is jótékonykodna

Töreki Annamária egyébként amellett, hogy a sürgősségi osztályon és a plébánián segített, a családjában is maximálisan helyt állt, hiszen két gyermeket nevel. Az 5 millió forintot, amely a díjjal jár, jótékony célra szeretné költeni.

– Van lakásom, autóm és két szép gyerekem, az egészségügyben pedig mindig biztos lesz az állásom is. Amíg egészséges vagyok, bármit elő tudok teremteni, ezért ezzel az összeggel olyan családon szeretnék segíteni, akiknek semmijük nincs – magyarázta döntését.

A Nők Magyarországért Díjat a legtöbb szavazatot kapó jelölt veheti majd át. Voksolni a szavazas.nokmagyarorszagert.hu oldalon, vagy SMS-ben lehet.