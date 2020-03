A szakma kiváló tanulóját keresik

Gyakorlati és elméleti feladatokkal is próbára teszik a középiskolásokat a szakma kiváló tanulója döntőjében. Azonban megéri a fáradság: aki jól teljesít, az a szakmai gyakorlati vizsgáját is megszerezheti egyúttal.

A dísznövénykertész szakma ki­váló tanulója verseny országos döntőjének ad otthont a Bartha János Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola. Az előzetes selejtezőket követően az ország hat iskolájából tizenhét diák ju­­tott a döntőbe, rájuk tegnap először gyakorlati verseny várt, majd növényismereti feladatokat kaptak. Ma az elméleti feladatok vannak soron, holnap pedig az eredményhirdetés lesz hátra.

A gyakorlati feladatokat a kö­­zépiskola Ilona parti gyakorlókertjében végezték a fiatalok.

– Látni lehet a mozdulatai­kon, ki dolgozik már otthon, a kertészetben – jegyezte meg Udvardi István. Az iskola igazgatója hozzátette, nem hiába iparkodnak a gyerekek, aki a verseny összpontszámának het­­venegy százalékát megszerzi, an­­nak ez azt jelenti, hogy ötös a szakmai gyakorlati vizsgája.

A szakmai verseny gyakorlati részén a diákoknak két helyszínen négy feladatot kellett megoldaniuk százhúsz perc alatt a gyakorlókertben, majd hatvan növényt kellett felismerniük. Ma a központi tételsorból húznak a versenyzők, a végeredményt pe­­dig majd pénteken hirdetik ki.

Az eredeti tervek szerint a legjobb három diák a Szakma Sztár döntőjébe jutott volna, ám ennek is keresztbe tett a korona­vírus, így a szentesi döntőn dől majd el a végső sorrend. A dísznövénytermesztők között helyi csapatért most nem szoríthatunk, viszont a barthás virágkötők és az általános kertészek is hamarosan megmérették volna magukat. A járvány azonban itt is közbeszólt, a nem hivatalos információk szerint sem a vi­­rágkötők budapesti, sem az általános kertészek kecskeméti szakma kiváló tanulója versenyét nem rendezik meg.