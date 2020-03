A származási hely is szerepelhet a személyiben

Az identitás erősítését szolgálja az a törvényjavaslat, amely szerint a születési hely mellett a származási hely is megjelenhet a személyi igazolványon. A társadalmi egyeztetés során ezt sokan kérték megyénkben.

2021 augusztusától új adat jelenhet meg a személyi igazolványon, amennyiben a parlament is jóváhagyja majd Gyopáros Alpár, Kocsis Máté és Tasó László fideszes képviselők törvényjavaslatát. A születési hely mellett a származási hely is megjelenhet az okmányon, a városi kórházakban született gyerekek és felnőttek pedig a szülőfalujuk nevét is feltüntethetik a hivatalos iraton. Az intézkedés célja az identitás kifejezése és erősítése.

A benyújtott törvényjavaslatban a politikusok azzal indokolják a módosítást, hogy a vidéki településeken számos esetben a gyermekek nem a szülők lakóhelyéül szolgáló településen születnek, hanem a közeli nagyobb településeken, városokban, megyei jogú városban. A hatályos szabályok szerint a személy igazolására alkalmas okiratban a születési hely jelenik meg, amely a születés tényleges helye szerinti település. Ilyen esetekben elválik a születési hely a származási helytől, szülőhelytől, szülőfalutól, szülővárostól, ami nehezíti a helyhez kötődés kialakulását, megőrzését.

Az előterjesztésről megkérdeztük Juhász Tünde kormánymegbízottat, aki szerint kiemelten fontos a helyhez kötődés, közösségtudat, összetartozás-­érzés megtartása, elősegítése. Kiemelte, a Magyar Falu programban szervezett társadalmi egyeztetés során különösen a falvakban élők fogalmazták meg igényüket arra, hogy a származás helye a személyes iratokban is megjelenjen.

Hazánkban 1991 óta az anyakönyv a származási helyet is feltünteti, ugyanakkor az nem minősül természetes személyazonosító adatnak. A törvényjavaslat szerint szükséges biztosítani annak lehetőségét, hogy a származásra való utalás ne csak az 1991 után születettek esetében, és ne csak az anyakönyvben, hanem a mindennapokban használt okiratokban is megjelenhessen.