A szatymazi repülőtéren és a templomban is forgattak

Zene formájában hozza a karácsonyi ajándékot a Mikulás, aki idén nagyon hasonlít Varga Viktorra. A kreatív és sokszínű énekes eltért a sablonoktól, és megírta karácsonyi slágerét, amihez Zabos Regina jazzénekesnőt kérte fel közreműködőnek. A klip jeleneteit Szatymazon és Viktor szülővárosában, Szegeden forgatták.

– Régóta szerettem volna írni egy olyan karácsonyi számot, ami kicsit más, mint a megszokott. Pontosan olyan, amilyenek mi vagyunk. A célunk az volt, hogy minden korosztálynak legyen benne valami, ami tetszik, ezért ilyen sokrétű a dal. A klipben is a humort, az őszinteséget és az egyszerűséget helyeztük előtérbe, amellett, hogy közérthető módon a családok összehozása, a közös ünneplés népszerűsítése is cél. Azt az érzést közvetítjük, mikor mindenki boldog, és együtt várakozunk, ünneplünk. Szerencsére a szüleim számomra csodálatos gyermekkort teremtettek, és örömmel emlékszem vissza meghitt karácsonyainkra – mesélte Viktor.

Pilóta mikulás

Az énekes elmondta, a két kisgyerek, akik „puszilóznak” a klipben, egyébként a kameráik előtt először, ők egy igazi pár. – Nagyon emlékeztetett a srác, Hunor a fiatalkoromra, amikor először vittem haza karácsonyi vacsorára barátnőt. Az pedig hogy én, a kamu Mikulás nem rénszarvason érkezem, az idei karácsonyi ajándék számomra is, hiszen most tanulok repülőt vezetni, és néhány hét múlva vizsgázom is pilótaként – nyilatkozta.

Papos klip

– A dal jeleneteit egy szegedi család otthonában forgattuk, valamint Szatymazon, a repülőtéren, a Dankó Pista Művelődési Ház épületén, illetve a Szent István Király-templomban. Szereplőink is szegediek, szatymaziak és sándorfalviak, illetve külön érdekesség, hogy az egyik jelenetben a szatymazi és sándorfalvi plébániai kormányzó, Sutka István is szerepet kapott – mondta Krupiczer Kata, a klip egyik rendezője és producere.

Megtudjuk, hogy a dalban két kislány vokálozik. György Lola és Tompai Zsuzsanna, mindketten a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. Zsuzsi egyébként szerepet is kapott a karácsonyi klipben.

Sándorfalvi kórus

– Énekesnő partnerem a vajdasági Zabos Regina, akivel együtt zsűriztem a Golden Voice Hungary országos énekversenyen. Ott jött az öt­­let, hogy megmutatom az ő tehetségét is Magyarország előtt, szélesebb körben. Igazán mesébe illő hangja van – mondta Viktor. Hozzátette, Szeged fontos hely az életében, hiszen itt született. Dicsérte a sándorfalvi énekes kislányok – ahogy fogalmazott – angyali hangjával felvett gyermekkórust és Zsuzsikát, aki a filmben is szerepet kapott.