A százéves Varró professzort is beoltották

Valószínűleg napokon belül újra meg kell nyitni a makói Covid-osztályt, a sok új fertőzött miatt. Közben folyamatosan oltanak a sándorfalvi háziorvosi rendelőben is, ahol jelenleg az AstraZeneca vakcináját és a kínai oltóanyagot lehet felvenni. És felvette az oltást az idén száz éves Varró Vince professzor is.

Megkapta a koronavírus-elleni védőoltás második adagját is pénteken Varró Vince. Az idén százéves professzornak Lengyel Csaba, a Klinikai Központ elnöke adta be a vakcinát. Azért ő, mert harminc éve a professzor vette fel a klinikára, így tulajdonképpen az egykori mesterét olthatta be. Varró Vince azt mondta, hogy jól van, semmilyen oltással kapcsolatos tünete sem volt, és azt szeretné, hogy hozzá hasonlóan mindenki kérje az oltóanyagot, mert csak így lehet megszabadulni a koronavírus-járványtól.

Megvan az oka a gyors fejlesztésnek

Korán meghatározták a koronavírus genetikai állományát, ennek köszönhetően tudtak ilyen gyorsan vakcinát fejleszteni a szakemberek – mondta online előadásában Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem Orvos Biológiai Intézetének virológusa. Beszámolt arról is, hogy

azt a módszert, amit a Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinájánál alkalmaznak, már körülbelül 10 évvel ezelőtt is használták daganatos betegek kezelésében.

Tehát ezeket a vakcinák a daganatos betegek is megkaphatják.

Felhívta a figyelmet viszont arra, hogy a Szputnyik V vakcina egyáltalán nem ajánlott a daganatos betegeknek, amire egyébként a gyártó is figyelmeztet az oltóanyag leírásában. Hozzátette, ezt leszámítva minden vektoralapú oltóanyag, így a Szputnyik V is kiváltja a megfelelő immunválaszt a koronavírus ellen.

Beszélt a napokban nagy vitákat kiváltó kínai Sinopharm-vakcináról is, ami inaktivált vírusra épül.

A virológus elmondta, hogy ez a legősibb technológia az immunizálásban, az ilyen alapú oltóanyagok védenek legjobban az újonnan kialakuló mutánsok ellen.

Szerinte fontos, hogy, minden daganatos betegségben szenvedő konzultáljon a háziorvosával vagy kezelőorvosával arról, hogy melyik lenne neki a legjobb oltóanyag. Azonban azoknak nem javasolt az oltás, akik jelenleg intenzív immunkezelést, vagy kemoterápiát kapnak, esetleg friss csontvelő átültetésen estek át, vagy.

Elmondta azt is, hogy nem kizáró ok a sugárkezelés, a hormonterápia, a korábbi csontvelő átültetés, az immunterápia, az allergia és az egy évvel régebben befejezett kemoterápia sem.

Sok az új fertőzött

Valószínűleg napokon belül újra meg kell nyitni a makói Covid-osztályt is, és egy, másfél héten belül a fertőzések nagymértékű növekedése várható – mondta szokásos heti tájékoztatóján a makói polgármester. Farkas Éva Erzsébet hozzátette, hogy mivel a kormány döntött arról, hogy a jelenleg életben lévő korlátozásokat meghosszabbítja március 15-ig, Addig Makón is maradnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Közben folyamatosan ő a fertőzöttek és a karanténban lévők száma is a városban. A háziorvosok napi 10-12 esetről számolnak be. Farkas Éva Erzsébet arról is beszélt, hogy a kijárási tilalom betartatása egyre nehezebb, az utóbbi héten kilenc esetben kellett intézkedni. Makón a múlt héten már megkapták a második vakcinát a szociális intézmények lakói és dolgozói is.

Ezen a héten pedig már az idősek második körös oltásába kezdtek.

A polgármester egyúttal arra kérte a makóiakat, hogy minél többen regisztráljanak a védőoltásra, és töltsék ki a korlátozások feloldásával kapcsolatos nemzeti konzultációt is.

Fogy a kínai vakcina is

Bakos Attila székkutasi háziorvos is arra kér mindenkit, hogy regisztráljon az oltásra. Közösségi oldalán azt írta, hogy nem kötelező elfogadni a felajánlott oltást, és aki nem kéri az nem kerül le a listáról, de lehet, hogy a kiszemelt vakcinára várnia kell.

Folyamatosan oltanak a sándorfalvi háziorvosi rendelőben is. Nagymihály Sándor háziorvos lapunknak elmondta, hogy nála jelenleg az AstraZeneca vakcináját és a kínai oltóanyagot lehet felvenni. Tegnap az előbbiből húsz, a kínaiból pedig tíz embert oltottak be. A doktor szerint mindkét vakcinával jók a tapasztalataik, komolyabb mellékhatás eddig senkinél sem jelentkezett. Azt azonban elmondta, hogy Sándorfalván is volt több olyan páciens, akik tartottak a kínai oltóanyagtól, de miután észérveket hoztak fel mellette, sikerült meggyőzni őket, hogy fogadják el az oltást. A tervek szerint jövő héten hétfőn, kedden és szerdán beadják a még raktáron lévő körülbelül hatvan kínai vakcinát is azoknak akik regisztráltak az oltásra.