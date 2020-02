A szegedi papucsot ünnepelték – Galéria

A szegedi papucs elindult azon az úton, hogy megmaradjon és megújuljon , derült ki a második alkalommal megrendezett Szegedi Papucs Napján szombaton az Agórában. Elindult a páratlan lábbeli jószolgálati nagykövet programja, amit elsőként Sebestyén Márta népdalénekes népszerűsíthet.

– Volt nekem is szegedi papucsom még fiatalasszonykoromban, hordtam is, sajnos már nem tudom hol van. Hagyományos piapcsos, bojtos papucs volt, pont ilyen mint ez – mutatta a 2. Szegedi Papucs Napján nyílt kiállításon Ollári Istvánné Kiss Mária. Férje szerint még mindig érték a szegedi papucs, megtudtuk édesapja cipő felsőrész készítő volt, ezért is érdeklődik a páratlan lábbeli iránt.

A Szent-Györgyi Albert Agórában második alkalommal rendezte meg a Szegedi Papucsért Alapítvány a Szegedi Papucs napját, ahol a híres lábbeli jelene került a fókuszba. Már a megnyitó előtt rengetegen nézelődtek a tárlaton és sokan voltak kíváncsiak a műsorra is, ahol fellépett a Szegedi Papucsok Néptáncegyüttes kiegészülve a Hatetudnád táncműhellyel. A táncoslányok természetesen szegedi papucsban ropták a dél-alföldi táncokat.

– A szegedi papucsot jöttünk ünnepelni, szerencsére nagyon sokan gondolják úgy, hogy ez a lábbeli em tűnhet el. Örömmel mondhatom, hogy a szegedi papucs elindult azon az úton, hogy megmaradjon és megújuljon. Több papucsos mestert köszönthetünk idén itt, mint egy évvel ezelőtt, a papucshímzést 24 hölgy is megtanulta, szóval minden adott, hogy a hagyomány tovább éljen – fogalmazott köszöntőjében Szögi Csaba, az alapítvány kuratóriumának az elnöke.

A szegedi papucs elindult azon az úton, hogy megmaradjon és megújuljon.

Az egyik cipészmester Szalma Sándor a vajdasági Adáról érkezett, papucskészítő a szakmája, ám a szegedi papuccsal csak 2013-ban kezdett el foglalkozni. – Édesapám kollégjától örököltem 120 éves páratlan kaptafát. A felsőrész hímzését egy 81 éves néni készíti, kezdetben a kalocsai mintás volt népszerű, most már torontálvásárhelyiből készül több lábbeli – magyarázta a mester.

Az eseményen Szögi Csaba bejelentette, elindul a Szegedi Papucs Jószolgálati Nagykövet programja, amelynek első nagykövete Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes lett. Az előadóművész számára Sallai Tibor cipészmester és Attalai Zita cipőtervező készít egy hagyományos és egy modern, újrangondolt papucsot. Az eseményen az oklevelet kapott hímzők beavatták az érdeklődőket a papucs díszítés rejtelmekbe. Az este a Szegedi Népviseletes Bállal zárult, ahol a résztvevők vagy népviseletben vagy annak újratervezett verziójában jelentek meg.