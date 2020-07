A szegediek 1 százalékát sem érdekli a program a lezárt Huszár Mátyás rakparton

Kérdezzék meg a városlakókat a sokakat érintő döntések előtt – javasolta a Tisza Lajos Közéleti Egyesület, amely nyílt levelet írt a városvezetésnek a rakpart lezárása miatt. Nemcsak ők, a szegediek is panaszkodnak a döntés miatt, és a rakpartfesztivál sem nyerte el sokak tetszését.

Bármelyik lezárás nélküli szombaton ennek az embermennyiségnek a tízszerese van kint. Milyen és mennyire életszerű, hogy a szegedi polgár lesétál a nyári 50 fokos rakpartra, hogy jól érezze magát? Nem lehetne csak délután öttől, hattól lezárni a rakpartot? Addig úgysem megy oda senki – érkeztek a sze­­gediek hozzászólásai a helyi lapok arról szóló cikkeihez, hogy elkezdődött a fesztivál, a rakpar­ton autómentes hétvégéket tartanak. A városlakók joggal háborodtak fel, hiszen egyetlen szegedit sem kérdezett meg a városvezetés a lezárásról és a rakpartfesztiválról.

Eddig két hétvégén rendeztek eseményt az autósok elől le­­zárt területen, valamint a Partfürdőn is várták a szegedieket, azonban a város lakóinak egy százaléka sem volt kíváncsi ezekre. A Belügyminisztérium éves lakcímnyilvántartása szerint Szegeden 161 ezer 755 személy lakik. Mindkét hétvégén körülnéztünk a programokon, de egyiken sem találkoztunk 1617 szegedivel. A kerékpáros gyorsulási versenyen is alig ezren voltak jelen napközben.

Megkerestük a rakpart lezá­rá­sát kezdeményező Mihálik Edvint, azonban a szegedi ön­kormányzat Zöld város programért felelős tanácsnoka nem vá­­laszolt kérdéseinkre. Azt szerettük volna megtudni, hogy sikeresnek tekinti-e a programokat? Látva a rakpart kihasználatlanságát, továbbra is zárva lesz hétvégente a terület? Több buszsofőr is arra panaszkodott lapunknak, hogy próbálkozott utasait letenni abban a parkolóban a Novotelnél, amit korábban a tanácsnok javasolt lapunkban, de nem tudott megállni a járművével, ugyanis azt a megállót az autósok parkolónak foglalták el. Megkérdeztük volna erről is Mihálik Edvint, hogy tesznek-e ez ellen valamit, de erre sem kaptunk tőle választ.

Megszólalt viszont a Tisza Lajos Közéleti Egyesület. A civil szervezet nyílt levélben üzent a tanácsnoknak és a polgármesternek. Úgy vélik, a lezárás rontja a város amúgy sem rózsás közlekedési és parkolási viszonyait. Szerintük sok alkalmasabb bulizó-, sétáló- és biciklizésre alkalmas hely van ezenkívül a megyeszékhelyen. A rakpart lezárása viszont megszünteti a város egyetlen turistabusz-parkolóját. Hozzátették, napközben gyakorlatilag nulla a terület kihasználtsága. Mint írták, amikor a Tisza árhullá­­ma kilépett a Huszár Mátyás rakpartra, a pancsolás ugyan vonzott 120-150 embert, ám a folyó visszahúzódásával ez a létszám erősen megcsappant. Éppen ezért azt javasolják az önkormányzatnak, hogy koncepciókban gondolkodjanak, és egy-egy sokakat érintő dön­­tés előtt kérdezzék meg a városlakókat.