A szegediek is készülnek a magyarországi Eucharisztikus konferenciára

Szeptemberben Budapest lesz a színhelye a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, amelyre az ország mindegyik egyházmegyéje készül. A Gál Ferenc főiskolán konferenciával emlékeztek meg ez eddigi egyetlen magyarországi ilyen eseményről, illetve az idei rendezvény előkészületeiről is szó esett.

1938-ban rendezhetett Magyarország először Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten, több mint 80 év elteltével idén újra hazánk lesz a házigazdája a mély lelki élményt és kulturális programokat nyújtó eseménynek. Erre készülve konferenciát szervezett a Gál Ferenc Főiskola, Eucharisztikus Kongresszus Budapesten 1938-ban és 2020-ban címmel. – Ahogy 1938-ban és úgy most is a keresztény hitünket védjük ezzel, amelynek alapja a család. Az 1930-as években, Hitler és Sztálin az egyházak ellen léptek fel, most pedig azt halljuk, hogy a keresztényeket támadják a világ legkülönbözőbb részein – fejtette ki Zombori István, a konferencia szervezője, a Gál Ferenc Főiskola Keresztény Művelődéstörténeti Intézet tanára.

A bevezető előadást Kiss Imre teológus tartotta, aki arról beszélt, hogy hitéleti szempontból miért fontos az eucharisztika. Őt követte Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási helynöke. – Glattfelder Gyula szerepéről beszéltem az 1938-as kongresszus kapcsán. Ez egy nagyon nehéz időszak volt. A csanádi püspök Trianon után olyan példamutató erőt szeretett volna demonstrálni, amit nem a harag és a gyűlölet vezérelt, hanem megbékélésre hívás, előretekintés és a bátorítás, elősegítve ezzel a társadalmi megbékélést – hangsúlyozta az előadó. Zombori István előadásában összekapcsolta az 1938-as és a 2020-as konferenciát, valamint kiemelte az 1938-as kongresszus akkori jelentőségét. Végül a bátaszéki gimnázium igazgatója Sümegi József történész, Bátáról beszélt. A település két dolog miatt különleges, egyrészt, mert Jézus Szent vérének a tiszteletét ápolják itt, másrészt azért, mert 82 évvel ezelőtt és most is a főváros mellett egyetlen vidéki helyszíne Báta lesz a kongresszusnak.

Serfőző Leventétől megtudtuk, több szegedi és megyei plébánia készül a szeptember 13-20. közötti kongresszusra. Nagyon sok találkozó, képzés, lelki nap segítette a Szeged-Csanádi Egyházmegye híveit, hogy ráhangolódjanak a fővárosi eseményre. Serfőző azt is elmondta, hogy a nyitóesemény szeptember 13-án lesz, a Puskás Arénában. – Majd 5 ezren jelentkeztek az elsőáldozó szentmisére, ebből két-háromszáz fiatal a mi egyházmegyénkből. Emellett részt veszünk az ifjúsági találkozón, és a záró szentmisére is sok plébánia szervez csoportot – hangsúlyozta.