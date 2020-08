A szemetet éjjelente széttúrják a Szeged Plaza mögött, ennivalót keresnek – Fotók

A szeméttároló állapotára panaszkodott a Szeged Plazánál olvasónk, de a tanösvény táblái is gyalázatos állapotban vannak. Megtudtuk: a hulladékot kezelik, de elromlott egy papírhulladék-tömörítő gép, a tanösvény tábláit pedig leszerelik.

Szegedi olvasónk rendszeresen sétáltat kutyát a Szeged Plaza mögötti Búvár-tónál. A napokban jelezte szerkesztőségünknek: az épület mögötti szeméttároló nagyon rossz állapotban van, már a patkányok is megjelentek. Fotókat is küldött, mi is megnéztük a tároló környékét hétfőn kora este. A szeméttáro­­ló kapuja nyitva állt, a kerítés mellett kívül is hevertek zsákok, és némelyik már ki volt sza­­kadva – kiömlött belőle a sze­­mét.

Rozsda és rongálás

Ha már ott jártunk, körbesé­tál­­tuk a tavat. A nádastól meg­­­­tisztított részen hattyúk, vadkacsák, vízityúkok keres­gél­­ték az ennivalót. A Búvár-tó élő­­világáról sokat meg lehetett tudni a tó mellett kirakott táblákról, a tanösvény létrejöttéről nagy örömmel számoltunk be 2006-ban.

Eredetileg tíz táblát tettek ki, ezek a Szegedi Vadaspark és az egyetem füvészkertjének szakmai segítségével készültek. A táblák rozsdásak, a tájékoztatók szakadoznak, némelyiket össze is firkálták, van, ahonnan eltűntek.

Felszedik a táblákat

Érdeklődtünk a tanösvényt ko­­­­rábban üzemeltető Szeged Plazánál, lehetne-e változtatni a szeméttároló körüli állapotokon, és tervezik-e, hogy felújítják a tanösvény tábláit? Ho­­­­­­lecska Ildikó, a bevásárlóközpont igazgatója úgy tájékoztatta lapunkat: a tó és annak környéke nem a pláza kezelésébe tartozik, a terület tulajdonosa a szegedi önkormányzat. A múlt héten egyeztettek a Vá­­rosüzemeltetési Iroda vezetőjével és a kabinetfőnökkel. Abban maradtak, a tanösvény tábláit a pláza leszereli saját költségén a karbantartóival, az önkormányzat pedig kezeli a rézsűt.

Feltettük a kérdést a szegedi önkormányzatnak, pótolják-e a táblákat, vagy azzal, hogy a Szeged Plaza nem üzemelteti tovább, a tanösvény meg is szű­­nik? A hosszú hétvége miatt még várjuk a választ.

Elromlott egy gép

A szeméttel kapcsolatban az igazgatótól megtudtuk: – A hulladékudvart és környékét napi szinten rendezzük, a papírhulladék-tömörítő berendezés javítása folyamatban van, ez az oka annak, hogy a pa­­pírhulladék nincs tömörítve. A kommunális hulladék szállítása és tömörítése a szabályok szerint rendszeresen megtörténik. Mivel a kommunális hulladék része a megmaradt étel is, ezért reggelre sok esetben ezeket a szemeteszsákokat szét­­túrják. Jelenleg az udvaros kollégánk beosztása szerint ezeket a széthullott hulladékokat időbeosztásának megfelelően, naponta több alkalommal kezeli – közölte szerkesztőségünkkel az igazgató.