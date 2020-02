A Szerelem-dombon köszöntik a hölgyeket

A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség kitett egy kopjafát erre a dombra, mert állítólag ez Dél-Magyarország legmagasabb pontja.

Nem véletlenül kapta a nevét az Öttömös fenyvesében megbúvó Szerelem-domb, most stílusosan túrát szerveznek a jellegzetes dombra Valentin-nap hétvégéjén.

– Öttömös határában, a fenyves erdőben van a Szerelem-domb. A hagyomány úgy tartja, hogy annak idején itt találkoztak a fiatalok. Mivel az Alföldön kevés dombot találni, ez a hely alkalmas volt a megkülönböztetésre, és hát erdőben is van, izgalmas is. Így aztán a nép ezt a nevet adta a helynek – mondta el Kocsis István, honnan ered legközelebbi túrájuk célpontjának elnevezése.

A túravezetőtől azt is megtudtuk, hogy évekkel ezelőtt a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség kitett egy kopjafát erre a dombra, mert állítólag ez Dél-Magyarország legmagasabb pontja. Természetesen erről azóta is folyik a vita, hogy valóban így van-e – a technológia fejlődésével a mérések is egyre pontosabbak lettek.

– Mi minden évben egyszer Valentin-nap környékén kimegyünk oda, és felköszöntjük a lányokat, alkoholos vagy alkoholmentes pezsgővel, ki mit hoz magával a hátizsákjában – mesélte Kocsis István, aki hozzátette: itt, az erdőben található egy háromemeletes, fából épített kilátó is, amelyet szintén meglátogatnak.

Bárki csatlakozhat a túrához. A találkozó február 15-én, vasárnap lesz Öttömösön, a Fő és a Kossuth utca sarkán. A két és fél, háromórás túra végén a résztvevők ugyanide érkeznek vissza. A részletes információkról a pannonnordic.hu oldalon lehet érdeklődni.