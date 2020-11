Augusztusban mindenük leégett, most új bútorokat kaptak

Egy egész teherautónyi, jó állapotú bútort vittek csütörtökön Újszentivánra. Tóth Bertalanné és fiai háza augusztusban égett ki a szomszédos utcában, minden segítséget örömmel fogadnak. Remélik, hamarosan véget ér kálváriájuk.

Nagy az öröm Tóthéknál, sok szép bútor érkezett csütörtök dél­előtt hozzájuk. Tóth Bertalanné hálás az újabb adományokért, rájuk is fér a segítség, hiszen augusztus óta – amikor családi házuk kiégett – az önkormányzat által biztosított szükséglakásban élnek.

– Örülünk nagyon a bútoroknak, egyik szebb, mint a másik. Nem is tudom, hogyan tudjuk majd viszonozni az újabb segítséget – mondta lapunknak könnyeivel küszködve Tóth Bertalanné.

Gyorsan jött a segítség

Tóthék újszentiváni családi há­­zában augusztus huszadikán éjfélkor csaptak fel a lángok. Személyi sérülés nem történt, de a tetőn kívül szinte semmi sem maradt épen az ingatlanban. A család megsegítésére akkor összefogott a falu, azóta ki miben tud, abban támogatja őket. A polgármester már másnap egy önkormányzati lakást bocsátott a család rendelkezé­sére. A falusiaktól ruhákat, tá­nyérokat, evőeszközöket kaptak, emellett kávéfőző és televízió is érkezett nyár végén Tóthékhoz. Most újabb ajándékoknak örülhetnek, egy szegedi vállalkozó küldött bútorokat Erzsikééknek. A szállítmányt egyelőre egy ismerősüknél helyezték el a szomszéd utcában.

Szép bútorok érkeztek

– Édesanyámmal megbeszéltük, hogy segítünk a Tóth családnak, számunkra ez természetes. Házunk melléképületében biztosítunk helyet a bútoroknak. Erzsikének is mondtam, hogy ameddig nem lesznek kész a ház felújításával, addig itt maradhat az adomány – mondta Vecsernyés Emma. Hozzátette, nem a legjobb állapotban van a melléképület, de a célnak megfelel, száraz helyen lesznek a bútorok.

Egy névtelenséget kérő szegedi hölgy kereste meg néhány napja szerkesztőségünket. A vállalkozó hallott az újszentiváni tűzesetről, és segíteni akart a családnak.

– Ezek régi, békebeli bútorok a nyolcvanas–kilencvenes évekből, nagyszüleim hagyatékából. Előre megbeszéltük Erzsikével, hogy nem vadonatújak, de na­gyon örült ezeknek is. Nagy Tamás fuvarozótól azt kértem, csak alapdíjat számoljon fel a szállításért. Ő is azonnal és szívesen segített – mondta lapunknak a szegedi adományozó. Hozzátette, jó minőségű, meleg takarók és párnák is vannak, azokat személyesen adják át a napokban a családnak.

Ottjártunkkor a szegedi te­­herszállító és munkatársa hordta be a szekrényeket és asztalokat. Politúrozott do­hányzóasztal, igényes kivitelű fotelek és egy komplett szekrénysor talált új gazdára Újszentivánon.

Fizetett a biztosító

– A biztosítótól négymillió forintot kaptunk, ez csak a legszükségesebb dolgokat fedezi. Minden segítség jól jön, lesz, aki például a villanyszerelést végzi majd el szívességből a házban. A fiúk a hétvégén hozzákezdhetnek a füstös falak megtisztításához, és a tönkrement nyílászárók kiszereléséhez. Először le kell kaparni a falakról a kormot, és csiszolás után lehet majd újrafesteni a helyiségeket – sorolta a tennivalókat az asszony.