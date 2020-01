A szilveszterkor elveszett ebek visszakerültek gazdáikhoz

Szilveszterkor tíz kutyát fogtak be az ebrendészek Szegeden és környékén, kilenc állatban volt csip, így ők mind visszakerültek gazdájukhoz. A telep vezetője elmondta, január közepéig még járják a várost, van, hogy még olyankor is bukkan fel az újév napján elkóborolt eb.

– Az év első napján tíz kóbor ebet találtunk a város különböző részein. Szerencsére a legtöbb kutyában volt mikrocsip, így leolvastuk a gazda adatait, és fel is hívtuk őket. Aki nem tudott érte jönni, vagy nem értük el, annak a kutyáját elhoztuk a telepünkre. Csak egy maradt itt, mert sajnos nem volt azonosítója – magyarázta Nyulas Attila, az ebrendészeti telep vezetője.

Dorozsmán, az Algyői úton, Újszegeden és a belvárosban is találtak kóbor állatot, vélhetően szilveszter éjjel szöktek meg. Megtudtuk, hívásra is mentek, ám az év első napjaiban bejárták a várost, kóbor kutyákat keresve.

– Mindent megteszünk azért, hogy az ebek visszajussanak a gazdáikhoz. Egészen január közepéig járjuk a várost és a környékét. Tíz évvel ezelőtt még 30 körül volt az ilyenkor befogott állatok száma, ez a felelősebb szilveszteri viselkedés hatására csökkenhetett idén – vélekedett.

2018-ban vezették be, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező transzpon­derrel, vagyis bőr alá ültetett mikrocsippel ellátni, és ezzel párhuzamosan regisztrálni kell az állatot az országos adatbázisban. Nyulas Attila tapaszta­latai szerint a kutyák 90 százalékában van csip, így nekik is könnyebb a dolguk.

A Szeged és Algyő közötti te­lepet a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. üzemelteti. Makrai László ügyvezető elmondta, jelenleg 28 kutya van a telepen, folyamatosan állatorvosi megfigyelés alatt állnak, és várják az örökbefogadókat.

– Tavasszal és ősszel általában csökken a számuk, ekkor növekszik az örökbefogadási kedv, aztán a nyaralások kezdetétől újra több állatot találunk. Augusztus 20-án és szilveszterkor szintén több az állat a telepen, de szerencsére pár napon belül már a gazdáknál vannak újra az elkóborolt kedvencek – részletezte. Amelyik állatban nincs csip, az állatorvossal helyeztetnek bele, így lehetséges az örökbefogadásuk. Makrai azt is elmondta, sosem altatnak el kutyát.