A Szirbik-egyesület elmúlt éve

Sikeres évet zárt Makón a 40 tagot számláló Szirbik Miklós Egyesület – tájékoztatta lapunkat az elnök, Forgó Géza.

A civil szervezet legfontosabb küldetésének a várostudat és a lokálpatriotizmus erősítését, a helytörténeti kutatások szervezését és a közművelődési programok támogatását tartja, rendezvényei­vel, kiadványaival és az interneten elérhető helytörténeti tartalmai­val a várost népszerűsítő és a lokálpatriotizmust erősítő munkát folytat. 2019-ben sikerült az egyesület kiadványsorozatában, a Makói Kincsestárban megjelentetni a Forgó Géza és Mendei Árpád összeállította Emléktáblák és emlékjelek Makón című kötetet. A 250 oldalas kiadvány hiánypótló mű, és jól kiegészíti a város szobrait bemutató, Urbancsok Zsolt szerkesztette tavalyi kiadványt.

Az egyesület 2019-ben kilenc programot szervezett. Különleges volt a Ford-karaván Makón című rendezvény, amikor az ér­deklődők veterán járművekkel végigjárták a város azon helyeit, amelyek köthetők a Galamb csa­ládhoz, egyúttal megújult az el­hanyagolt családi sírbolt is. Az egyesület alakulásától kezdve szervez városismereti túrákat, kerékpárral is, illetve kirándulásokat a határon túlra. Országosan is különleges az Apjok Vivien és Vizi Dávid Máté által szerkesztett és megújulás előtt álló maroskult.hu helytörténeti blog, valamint a Zeitler Ádám szerkesztette marosvlog. Az egyesület működését a tagdíjak és a nyertes pályázatok mellett a magánszemélyek támogatása biztosítja – vezető tisztségviselői egyébként díjazás nélkül végzik munkájukat.