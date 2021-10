A szóda, avagy egy hungarikum titkai

Honnan ered a szikvíz elnevezés? Mi köze van a szénsavpatronnak az újraélesztéshez vagy Sherlock Holmesnak a szódavízhez? – többek között ezekre a kérdésekre kaphatnak választ Fülöp Zoltán Ottó nemrég megjelent, A borvíztől a hungarikumig című könyvének olvasói. A szegedi fiatalember négygenerációs családi hagyományt folytatva kezdte vizsgálni a szódavíz és az attól elválaszthatatlan fröccs történetét a 19. század első harmadától napjainkig.

Fülöp Zoltán Ottó kulturális­örökség-szakember, néprajzkutató, aki történelemtudományból szerzett PhD doktori fokozatot, elmondta, nyolc éve vizsgálja a szikvizes kultúrát. – Apai ágon négygenerációs szódás családból származom. Kiskunmajsán volt szódás üzemünk. Már az Osztrák–Magyar Monarchiában működött szatócsboltunk, az abból kinövő szódagyár egészen a kétezres évek elejéig üzemelt. A családi hagyomány ápolása vezérelt a kötet megalkotására. Kisgyerek korom óta láttam otthon a különböző méretű, formájú és színű szódásüvegeket.

Szoknyásat, rézzel futtatott fejűt, feliratost és különféle mére­tű­eket. A szódakészítő gép ál­­landó kattogása és a szódás kolomp hangja még itt cseng a fülemben – mesélte lapunknak. A borvíztől a hungariku­mig című könyve szakmai és laikus berkekben egyaránt nagy sikert aratott. A hazai bib­­liotékák mellett egyedüli magyar nyelvű könyvként be­került a hannoveri World of Kitchen Museum kultúrtörténeti könyvtárába is, amely a világ egyik legjelentősebb táplálkozástörténeti gyűjteménye, továbbá a szlovéniai nemzeti és egyetemi könyvtárban is elhelyezték a kiadványt.

Tények és tévhitek

A szikvíz eredete kapcsán ki­fejtette, hogy bár a szódavíz jogi értelemben ugyan hungarikum, és sokan Jedlik Ányos bencés szerzetes nevéhez kötik hazánkban a szikvíz feltalálását, ám a víz szén-dioxiddal történő dúsítási eljárásának kidolgozása korántsem köthető egy konkrét személyhez. – Európában különböző helyeken folytak kísérletek közel egy időben. Svédországban Tor­­bern Bergman, Angliában Charles Plinth, Svájcban Jacob Schweppe is kidolgozta az eljárást. Jedlik Ányos személye azért kiemelkedő, mert 1829-ben a Zeitschrift für Physik und Mathematik című lapban publikálta nemcsak az eljárását, hanem a műszaki-szakmai rajzot is. Ez óriási dolognak számított, hiszen a korban ez szabadalmi titok volt – magyarázta az író, aki egy másik, sokakban tévesen rögzült történeti „tényről” is lerántotta a leplet. – Állítólag a fröccs szót Vörösmarty találta ki Fáy András fóti birtokán, ahol egy szüreti mulatságon Jedlik Ányossal együtt vett részt. A legenda szerint a feltaláló ott készítette el a legelső fröccsöt, amit németesen spritzernek nevezett el. Vörösmartynak azonban nem tetszett a kifejezés, ezért nevezte át. A kutatók azonban bizonyították, hogy Jedlik ott sem volt a szüreten – mondta.

Hozzátette, maga a szikvíz elnevezés is egy tévedésen ala­­pul. – Sokáig a szikes földdel hozták összefüggésbe a víz savasságát, holott a kettőnek semmi köze egymáshoz – mondta.

Arról is beszélt, hogy ha­­zánkban a huszadik század első harmadát tekinthetjük a szódagyárosok aranykorának, a kisiparosok között dobogós helyet foglaltak el a ranglétrán, több ezren foglalkoztak szódakészítéssel. – A harmincas évek után képzéshez is kötötték a mesterséget, ugyanis na­gyon sok baleset fordult elő az üzemekben. A világháborúk idején a legtöbb férfi a fronton harcolt, így gyakran nők vitték tovább az ipart. Családi szikvízüzemünkben is jó darabig nem apáról fiúra, hanem anyáról leányra szállt az üzem vezetése – mesélte.

Kulturális összefüggések

A kötet megalkotása során Fü­­löp Zoltán Ottó szakított a szódavíz hagyományos gazdasági, ipari, technikatörténeti megközelítéseivel. Két kontinens – Európa és Af­­rika – kilenc or­­szágában összesen 14 tanulmányút során kutatta a szikvíz múltjáról mesélő írott és tárgyi for­rá­sokat. Így a tudományos igényességgel készített mű korántsem csupán száraz tények láncolata, számos érdekességet tartogat az olvasók számára. Többek között a szóda szépirodalmi, film- és képzőművészeti vonatkozásait. Utóbbi kapcsán a ne­­dűt népszerűsítő plakátokat tette meg vizsgálata tárgyává, amelyek révén kiválóan nyomon követhetők a nőideál évtizedek során bekövetkezett változásai. – Az első plakátokon egy ülő Hungária-nőalak szerepel különböző hatalmi szimbólumokkal körülvéve, amely eleinte a szódavízhez kötődő biztonságot szimbolizálta. Ké­­sőbb egy karikatúra jellegű plakáton már a nőalak kacér, és egy nagy hasú, verítékező úriembernek nyújtja a frissítő nedűt. Az államszocializmusban pedig munkásnőkkel hirdették a szikvizet – részletezte.

Az olvasók azt is megtudhatják, mely nemzetek mely alkohollal vegyítik előszeretettel a szódavizet. Az olaszok például szívesen fogyasztják Martinivel, az angolok pedig whiskey-vel. – Angliában whiskey-vel keverve a presztízsfogyasztás fontos kellékévé vált a szódavíz. Sir Arthur Conan Doyle közkedvelt regényeiben is több helyen szerepel. A londoni Sherlock Holmes-mú­­zeumban, a bíborvörös dolgozószobában például ki­­tüntetett helyet kapott egy szódavizes apparát – mesélte az író.

„Csodaszer receptre”

A szerző arra is kitér munkájában, hogy a szódát kezdetben nem frissítőként, hanem kifejezetten gyógyszerként tartották számon. – Az 1800-as években több kolerajárvány söpört végig Európán. A szikvizet Magyarországon először gyógyhatású készítményként, egészségmegőrző és betegségmegelőző cikként árusították. Akkoriban ez kizárólag a patikusok és orvosok előjoga volt. Érdekességként említhető, hogy egykor nem volt teljesen megalapozatlan e pozicionálás, ugyanis Jedlik megfigyelései nyomán a gyomorbántalmakat némiképp képes csillapítani a szódavíz, amely a kolera jellemző tünete – fejtette ki.

Hozzátette, a fordulópontot megítélésében az 1900-as párizsi világkiállítás hozta el, ahol a szóda a vegyipariból átkerült az élelmiszeripari kategóriába. – Ezen átsorolás gyorsan eljutott Magyarországra is, rögvest neki is láttak a kis- és nagyiparosok a szódavíz gyártásának, amelyet már élvezeti cikként pozicionáltak. Sokáig egyébként párhuzamosan élt gyógyhatású készítményként és élvezeti cikként, amelyre jó példa az 1892. évi, őszi Esztergom és

Vidéke újság két tematikus száma, amelyben szeptember végén már frissítőként, október elején pedig újra a kolera elleni védekezés eszközeként ajánlották a szódavizet – mond­­ta.

Sőt nemcsak a szódavíznek, de a szénsavszippantónak is próbálták hasznát venni a gyógyászatban. – Az 1930-as években hazánkban az újraélesztés során próbálták használni, de ez kudarcba fulladt. Egyébként a fővárosi mentőmúzeumban ma is kiállítási tárgy egy szénsavpatron mint mentéstörténeti zárvány – mesélte.