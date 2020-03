A szuperhősök is adnak vért – Fotók

Már második alkalommal szervezte meg a Karitáció Alapítvány nőnapi véradását az országos vérellátó szegedi központjában. Elsősorban férfiakat buzdítottak önkéntességre, akik cserébe csokoládét vagy virágot vihettek párjuknak.

Ahogy tavaly, úgy most is az első véradók a Dentaline Fogászat orvosai voltak, akik az önkéntesség után a bohócdoktorok vicces szűrőprogramján is részt vettek.

Minden véradó szuperhős nevén játszott, így Batman, Vasember és Macskanő is megfordult a vérellátóban tegnap. A programban szerepelt többek között tányérpörgetés, látásteszt, Tiszával kapcsolatos népdaléneklés és csárdás táncolás. A vicces feladatokat azért találták ki, mert mottójuk szerint a „nevetés is gyógyít, akárcsak a vér!”

A fogorvosok azért csatlakoztak a kezdeményezéshez, mert elismerik, támogatják a bohócdoktorok gyermekklinikán végzett munkáját.

Lázár Mária regionális igazgató elmondta, nagyon sokat jelent, ha egy-egy ilyen napon 30 véradót be tudnak csábítani. A bohócdoktorok minden résztvevőnek virággal, csokoládéval köszönték meg az életmentő segítséget.

Az alapítvány egy évben többször is szervez véradást, nőnap mellett például gyermeknapon is.