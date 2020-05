A tanárjelöltek is segítették az online oktatás lebonyolítását

A távoktatás nagy fejtörést okozott a leendő pedagógusoknak, vajon miként teljesítik kötelező tanítási gyakorlatukat. Ők és mentoraik is igen kreatívak, így a legtöbb „kistanár” online is megoldotta ezt.

– Március elején, amikor rendkívüli szünetet rendeltek el az egyetemen, hazaküldték a kollégistákat, akkor még az általános és középiskolákban folyt az oktatás. Ekkor merült fel először, vajon hogyan teljesítik kötelező tanítási gyakorlatukat a pedagógusjelöltek – magyarázta Forgács Tamás, az SZTE Tanárképző Központ főigazgatója. Ám ezt felülírta az élet, mert egy hét múlva már általános és középiskolákba sem járhattak a diákok. Ekkor döntötték el, hogy a „kistanárok” is kapcsolódjanak be az online oktatásba, ugyanis ezt lakóhelyükről is megtehetik. Kiderült, ez a leendő pedagógusok többségének testhezálló feladat volt: többen még segítettek is mentoruknak abban, hogyan kell használni a különböző app­likációkat, videócsetes felületeket, vagy miként lehet videót fel­­tölteni.

– Azt tapasztaltam, hogy eléggé heterogén színvonalú az online oktatás, van, ahol működik, van, ahol kevésbé, főként az általános iskolákban. Így azt vártuk el a tanítási gyakorlatok során, hogy ha a hallgató nem tud elegendő tanórát tartani, akkor valamilyen más módon teljesítse gyakorlatát – részletezte. Azt kérték a mentortanároktól, hogy az online feladatok összeállítását, az oktatóvideók elkészítését, a dolgozatok javítását és az óratervek elkészítését bízzák a hallgatókra. A főigazgató el­­mondta, az egyetemisták túlnyomó többsége tudja teljesíteni tanítási gyakorlatát. Minden tanárszakos hallgató két szakot végez, emellett az utolsó előtti évben már csoportos gyakorlaton vesznek részt. A most végzősök tehát egész évben gyakorlaton voltak, így két félévük volt ennek teljesítésére, ráadásul egyik szakukon már az előző félévben letudták az óráikat, így mindenki legalább három félévben volt már gyakorlaton a mostani szemeszter kezdetéig.

– Nem engedjük el tanítási gyakorlat nélkül a leendő pe­­dagógusokat. Nem volt könnyű ez a félév, ám a nehézségek mellett volt pozitív hozadéka is: legalább más oktatási módszerekkel is megismerkedhettek hallgatóink – fejtette ki a főigazgató.