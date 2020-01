A társadalom értékek híján tömeggé silányodhat

Bálint Sándor, a „legszögedibb szögedi”, 1904. augusztus 1-jén született Szegeden, és 1980. május 10-én halt meg a fővárosban. Néprajzkutatóként és művészettörténészként páratlan életművet alkotott, egy rövid ideig nemzetgyűlési képviselő is volt. Fő kutatási területei az Alföld néprajza, vallási néphagyományok és Szeged néprajza voltak.

– A tudomány szempontjából kérdés, hogy mennyire emlékeznek rá? Nyilván nem neki van szüksége arra, hogy emlékét őrizzék, hanem a tudományosság követelménye, hogy amikor szakterületéről van szó, akkor megfelelő módon idézzék, utaljanak rá, emlékezzenek rá, főleg Szegeden és környékén – nyilatkozta lapunknak a megyés püspök. Kiss-Rigó László arra emlékeztetett, hogy Bálint Sándor szülőháza nem maradt fenn, holott egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó, köztiszteletben álló személy otthonát meg szokták őrizni, emlékházként, kiállítások helyszíneként, de ezt még lehet mással is pótolni.

Kiss-Rigó László, szeged–csanádi megyéspüspök szerint Bálint Sándor személye és életműve három szempontból is fontos. A néprajzkutató Szeged közéletében is kiemelkedő szerepet játszott, tudományos munkássága páratlan. Ugyanakkor hívő, katolikus ember volt, akinek folyamatban van a boldoggá avatása.