A tavalyinál kevesebb szabadtéri tűz volt a megyében

Kevesebb szabadtéri tűz volt eddig idén, mint egy évvel korábban, aminek a csapadékos nyár lehet az oka. Ennek ellenére azonban nagy területeken égett le az aljnövényzet vagy éppen a nádas, és azt volt, amikor emberi gondatlanság okozta.

Sietniük kellett a tűzoltóknak áprilisban az 55-ös út mellé, ahol 25 hektáron lángolt az aljnövényzet. A dolgukat nehezítette, hogy egy épület is volt a közelben, amit végül sikerült megvédeni. Ez csak az egyik volt az idei 274 szabadtéri tűzből.

Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Délmagyarországnak azt mondta, hogy idén eddig kevesebb szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, mint tavaly, amikor összesen 349 ilyen eset történt. Ez valószínűleg a csapadékos nyár miatt alakulhatott így.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat, vagy kezdik meg a kerti munkákat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz.

– Szabadtéri tüzeknél gyakran lakóházak, takarmány, ál­­­latok kerülnek ve­szélybe. Az első természete­sen az élet­­mentés, utána kö­­vetkeznek a vagyontárgyak. Ilyenkor sokszor nehezen megközelíthető helyeken vagy éjjel kell oltaniuk a kollégáknak, ami sokkal nehezebbé teszi a munkát. Közben a védőruha alatt 50–60 fok is lehet, ezt órákon át elviselni emberpróbáló feladat. Előfordul az is, hogy a helyszínen váltják egymást a tűzoltók Szerencsére sokat segítenek nekünk a helyi önkéntes tűzoltók is, nélkülük még nehezebb lenne – tette hozzá.

Erdőtűz szerencsére mostanában nem történt. Legutóbb 2015 augusztusában fordult elő, hogy fák is meggyulladjanak. Az öttömösi erdőben egy 5–600 négyzetméteres területen égtek a fenyők, de a szegedi, kiskunhalasi, kisteleki hivatásos és az öttömösi, illetve ruzsai önkéntes tűzoltók segítségével szerencsére még idejében megfékezték a négy méter magas lángokat.

– A szabadtéri tüzek egy részének egyébként emberi gondatlanság, felelőtlenség az oka, holott sokat tehetnénk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Mielőtt tüzet gyújtunk, tájékozódjunk arról, mire kell vigyázni, fokozottan figyelni, hogy magunknak vagy szomszédainknak ne okozzunk kárt. A legfontosabb, tüzet soha nem hagyhatunk felügyelet nélkül, és legyen a közelben kellő mennyiségű ol­­tóanyag. Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges szerszámról, például gereblyéről, lapátról – mondta még a szóvivő.

Aki megszegi a tűzgyújtási szabályokat, az komoly büntetésre számíthat. Ez a károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet.