A taxisok fekete novembere – töredékére csökkent a forgalom

Turizmus és vendéglátás hiányában, otthoni munkavégzés mellett sokkal kevesebb fuvarja van a taxisoknak, mint tavaly ilyenkor. Valamivel a létszám is kisebb, kevesebb másodállású és idősebb gurul ki mostanában – már nagyon várják az enyhítést.

– Csak sírni tudunk – válaszolta a járványhelyzettel kapcsolatos kérdésünkre Sárkány Lukács. A Rádió Taxi Három egyik ügyvezetője természetesen ennél több információval is szolgált. A home office miatt töredékére, 10 százalékra estek vissza a céges fuvarok, összességében pedig 30 százalékra.

Arra a felvetésünkre, hogy egé­­szen új autókat is látni a drosztokon, és a mostani forgalomból nehéz lehet fizetni a törlesztőrészletet, azt a válasz kaptuk, hogy ők egyéni vállalkozókkal kötnek szerződést, a törlesztési moratórium pedig egy lehetőség.

Egészség

– A másodállású taxisok erre az időre szinte teljesen kiszálltak, és kevesebb az idősebb is, aki nyugdíj mellett dolgozik. Az utóbbiak joggal féltik az egészségüket, és mi is azt tanácsoljuk nekik, inkább maradjanak otthon – mondta a szakember.

Békeidőben ilyenkor már kezdett felpörögni a forgalom, indultak az ajándékvásárlások, és a december hagyományosan a céges bulik hónapja is. Ezekre most nem lehet számítani, és az is teljesen bizonytalan, hogy milyen könnyítések lesznek, ha egyáltalán lesznek, az év végére

– egy mozgalmas szilveszter visszahozna valamit a veszteségből.

Szorosan

Kedden a szegedi Takaréktár utcai droszton fél 10 körül csupán egyetlen taxi állt, igaz, maximum még kettő fért volna mögé, pedig a felfestés több autónak is biztosítana helyet. Ám az ingyenesség miatt annyira nincs parkolóhely, hogy hátul rendre lecsípnek belőle.

– Néha valóban túl szorosan állnak mögénk, előfordul, hogy nem tud besorolni a kolléga, de nem vagyunk hatóság, nem igazán tudunk a helyzettel mit kezdeni – mondta Mészáros Zoltán, hozzátéve, nem volt még szóváltás az ügyben. Ő reggel fél 8-kor állt ki, volt már négy fuvarja, így igazából nem panaszkodott a keddi forgalomra.

– Ha november utolsó hetét nézem tavaly és az idén, körülbelül 50 százalékra csökkent a munka

– adott rövid járvány­ügyi helyzetjelentést érdeklődésünkre.

Droszton

A Szeged étterem előtti droszton 4 taxi állt, mögöttük volt még néhány hely, előttük viszont semmi, ott teljesen szabálytalanul várakozott egy autó. Túl közel volt a zebrához, és ilyenkor nehéz észrevenni a váratlanul az úttestre lépő gyalogost.