A tél lebuktatja a pókot: megmutatja hálóját a zúzmara

Van az úgy, hogy akkor vesszük észre, valami történt, amikor annak már rég vége. Így jártunk a pók cselszövésével, ami két bokorra is kiterjedt: a vékony hálót rendes kö­­­rülmények között annyira nem könnyű meglátni.

Sok rovar eshetett csapdába ott, a zúzmara viszont ellensége a rejtőzködésnek, bár a pók azt a hálót aligha használja többet. Először azt hittük, madzagokkal dobálta tele valaki a növényeket, de amikor hozzáértünk az ezüstös fehér fonálhoz, eltörött az ujjaink között. Akkor két dolog is kiderült egyszerre: egyrészt hogy ez nem madzag, másrészt hogy a pókháló is meg bír fagyni, és nagyon szép.

A pókok csak a kisvakond nadrágjáról szóló mesében fonják a fonalat, minden más esetben sűrű, zselés pókselyemoldatot engednek ki. Ebből húznak szálakat a lábaikkal és a testük súlyával. A pókselyem vékony, erős fehérje, az utótestük végében lévő mirigyek választják ki. Ha hálód van, mindened van, mondhatná a pók, mert jó a fonál a zsákmány elejtésére, közlekedésre, fészekkészítésre, és az ételt is ízlésesen becsomagolják vele. Némelyiké annyira erős, hogy egy kisebb madarat is meg tud fogni – nálunk ez a fajta nem tenyészik, nem sajnáljuk. A sztoriból a NASA sem maradhat ki, ugyanis támogatta a mesterséges pókfonál kifejlesztését. Készülhetne belőle többek között ejtőernyő és golyóálló mellény is.