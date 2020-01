A Tiszán maradnak az úszóházak

Idén sem vontatták be a Szegedi Medencés Kikötőbe az úszóházakat. Megkockáztatják a telelést, nehéz kigazdálkodni a vontatás és a téli „szállás” költségeit.

Bár január eleje van, nappal legtöbbször még csak nem is fagy: eddig enyhe az idei tél. Az új év első hetében végigsétáltunk a ködös, zúzmarás Tisza-parton, és azt láttuk, hogy nem ürült ki az úszóházak utcája. A Szabadság úszóház is maradt a helyén, a vízi bástya közelében. 2017-ben, február elején egész Szeged arról beszélt, hogy elszabadult és a tulajdonosa úszó lakóházának ütközött a Horthy úszóház. A jégzajlás akkor a Szabadságot sem kímélte. Az egyik acélsodronyt, ami a parthoz rögzítette, elszakította egy jégtábla, a 13 tonnás bejáróhíd pedig a rakparton kötött ki. Megkérdeztük az érintett úszóházak üzemeltetőit, idén maradnak-e kint végig, nem tartanak-e hasonló balesettől? Tavaly is megírtuk: inkább kockáztatnak, mint hogy kifizessék a bevontatás és a tárolás díját a medencés kikötőben.

Állandó őrség figyel

– Ezen a télen sem tervezzük bevontatni a Szabadság úszóházat. Az előrejelzések szerint nem lesz nagyon kemény a tél, bízunk benne, hogy marad az enyhe idő – mondta el Mazán János, az úszóházat üzemeltető Vízi-, Tömegsport és Szabadidő Egyesület elnöke. Inkább a Szabadság úszóház szépítésére költik a vontatás és a kikötőben állás költségét, és reménykednek benne, hogy nem ismétlődik meg a 2017-es vészhelyzet. Láthatóan a többi úszóház tulajdonosai, üzemeltetői is így gondolkodnak. – Állandó őrség van, vigyázunk, figyelünk. Ha szükség lesz rá, megtesszük a megfelelő óvintézkedéseket.

Tíz éve legalább kint telel a Horthy

Ótott Ferenc, a Horthy úszóház üzemeltetője úgy emlékszik, 10-12 éve vitték be utoljára az úszóművet a téli kikötőbe. Mióta az úszóházak magánkézbe ke­rültek, milliós nagyságrendet kellene kifizetni az oda-vissza vontatásért és a helyért a Szegedi Medencés Kikötőben. A kikötőt 2015-ben újították fel 70 millió forintból, és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tulajdonában áll. – A várostól támogatást nem kapunk, há­­rom hónap az igazi szezon, ebből kellene 12 hónapot kigazdálkodni. Nincs rá keret, hogy be­­vontassuk az úszóházat.

Hosszan tartó, kemény fagyok

Amikor a Horthy úszóházat el­vitte a jég, különleges helyzet állt elő. A Tisza felső szakaszán feltorlódtak a jégtáblák, 60-80 centiméter vastagra is össze­­fagy­tak, idézte fel Ótott Ferenc. Megemelkedett a vízszint, árhullám jött, megindultak a jégtáblák. – A jég kettévágta a parti fákat. Még mindig jobban jártunk azzal, hogy elszakította az úszóház kötelét, mint ha levágta volna az alját.

A Horthy sérüléseit akkor ki­­javították, és újra levizsgáztatta az úszóházat. Ezt egyébként tízévente kell megtenni.

Ahhoz, hogy a 2017-eshez ha­­sonló helyzet alakuljon ki, hosszan, legalább másfél-két hétig tartó, erős mínuszok kellenek. Ilyen kemény fagyok nyomát egyelőre nem látni az előrejelzésben: a következő időszakban nappal nulla fok fölé emelkedik a hőmérséklet.