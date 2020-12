A többség már nagyon várja a tramtraint

A hódmezővásárhelyiek ezekben a napokban egy kis sárga villamossal találkozhatnak a belvárosban, amivel a tramtrain pályát tesztelik. A jármű péntek délig lesz Vásárhelyen, utána visszaviszik Szegedre. A helyi lakosok többsége, akiket megkérdeztünk, örül, hogy ha egy kis időre is, de már látni villamost a síneken.

December 1-jén érkezett meg Hódmezővásárhelyre az 1953-ban gyártott kis sárga villamos, amivel a tramtrain pályát tesztelik. Ha vannak esetleg problémák, azokat most feltárják és kijavítják, mire az első tramtrain szerelvény megérkezik.

Van, aki tramtrainnal járna munkába

Megkérdeztük a vásárhelyieket, mit szólnak ahhoz, hogy lassan végéhez közeledik a beruházás és most három napon át villamos futja a kötöttpályás „köröket”.

– Sajnos, még nem láttam a villamost, de remélem, ez még összejön, amíg itt lesz Vásárhelyen. Nagyon várom a tramtraint, ugyanis Szegeden dolgozom, vagyis lehet, hogy azzal járok majd munkába is – mondta Atyimov Szilvia, akivel a Kálvin téren találkoztunk.

– Nem láttam még a villamost, de nem is érdekel. A vásárhelyi ember eljárt eddig is biciklivel, a jövőben is elfog. Én ugyan fel nem ülök majd a tramtrainre, nem költök rá pénzt – mondta egy férfi, aki éppen a festékboltból lépett ki és nem árulta el a nevét.

Az időseknek nagy segítség lesz

– Olvastam az újságban, hogy tesztelik a pályát, reggel pedig láttam is a villamost. Örülök neki, és nagyon várom, hogy felülhessek majd a tramtrainre. Közel lakom a Nagyállomáshoz. Ha dolgom van a belvárosban, biciklire ülök, mint most is. De nagy hidegben, vagy esőben ez nem egy leányálom. Ha majd jár a tramtrain, akkor csak kisétálok a végállomásra és villamossal megyek a fontosabb helyekig: bevásárolni, bankba vagy a polgármesteri hivatalba. A gyerekeim Szegeden laknak, úgyhogy nekem ebből a szempontból is jó lesz a tramtrain – mondta Sisák Imréné. Hozzátette, kegyetlen volt az a néhány év, amíg építkeztek, de annak most már vége. Örül, hogy a kerékpárutat is felújították, most is azon érkezett a belvárosba.

Hangos volt a politika és a munka zaja miatt is

– Nagyon kíváncsi vagyok a villamosra, de sajnos még nem láttam. Reménykedtem, hogy amíg az ügyeim intézem, addig csak felbukkan – ezt már Fazekas Sándornétól hallottuk.

– A tramtrain nagy segítség lesz nekem. Egy-egy megállónyi sétát kivált. Ez jó lesz, mert nagyon fájnak a lábaim. Hangos volt a tramtraintől a város a politikában is, meg a konkrét munka zaja miatt is. Sokat dolgoztak rajta és szép lett. Le a kalappal a kitalálói és a kivitelezői előtt. Nagyon várom, hogy kipróbálhassam – mondta az idős asszony.