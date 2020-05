A Tölgyfa utca is kap az új makói tölgyfákból – Fotók

A makói önkormányzat mintegy 18 mázsa makkot ültetett el egy 3,6 hektáros Maros-parti területen. Ha kikelnek és megnőnek, kiültetik őket szerte a városban – még a Tölgyfa utcában is.

A Ziccer-féle folyóparti kemping mögött, egy 3,6 hektáros területen ültették el a napokban többzsáknyi makkot Makón. Csermák Szilvia, a város zöldprogramjának vezetésével megbízott tanácsnok elmondta, a makk minősített vetőmagként Ópusztaszerről, az ottani erdészetből érkezett Makóra, és a Városgazdálkodás két munkatársa ültette ezeket el egy traktor speciális, e célra kialakított vontatmányán ülve. Az önkormányzat most először próbálkozik ilyesmivel – most fog kiderülni, hogy bírja a tölgy ezt a Maros-parti területet, illetve milyen sű­­rűn kelnek a csemeték és hogyan kell őket gondozni.

Makó nagy figyelmet fordít zöld területeire, és a fáira is vi­­gyáz – számuk gyarapszik, mert a város belterületén ültetnek egyet-egyet minden újszülöttnek, emellett különböző he­­lyekre pályázati forrásból is időről időre kerülnek új fák. Farkas Éva Erzsébet polgármestertől megtudtuk, a város összesen 12,7 hektárnyi erdővel rendelkezik, nagy része ártéri erdő. Ezeket most kezdték ritkítani; az elkövetkező három évben mintegy ezer mázsát vágnak ki, azért, hogy a továbbiakban az erdők önállóan fejlődhessenek. A 3,8 milliós értéket képviselő faanyagot rászorulók fogják megkapni.

A most elültetett makkokból növő tölgyfákat, ha elérik a megfelelő méretet, szerte a városban, arra alkalmas helyeken ültetik majd el. Botlik Anita önkormányzati képviselő azt mondta, az ő körzetében például a Tölgyfa utcában, ahol a lakók kérték, hogy kapjanak az utcanévvel egyező fajtából.