A turizmusban látja a kitörési pontot a megyei önkormányzat

A megyei turizmus helyzetéről és egy új, egyetemi képzés indításáról is szó volt azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Csongrád Megyei Önkormányzat szervezett. Gémes László elnök bemutatta Csongrád megye új rendezvénynaptárát is.

A településekkel összefogva készül hangsúlyosabb jelenlétre a Csongrád Megyei Önkormányzat a magyar idegenforgalmi palettán. Ennek érdekében megyei turisztikai kiadványt készítettek és részt vesznek az Utazás 2020 kiállításon, ahol önálló standon mutatják be a megyét. Erről sajtótájékoztatón számoltak be kedden délelőtt.

Kitörési pont a turizmus

– A turizmus fejlesztésére kitörési pontként tekintünk, országosan is egyre jobban teljesít ez az ágazat, ugyanezt lehet elmondani a megyére, sok a látnivaló és élmény, ám vannak még kiaknázatlan területek. A megyei önkormányzat célja, hogy megkeressük a megyében rejlő tartalékokat és azokat építsük be programjainkba – hangsúlyozta Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke.

Az eseményen bemutatták új kiadványukat, egy turisztikai rendezvénynaptárt, melyben 49 település 50 eseménye szerepel, kulturális és szabadidős programok, és nagyobb fesztiválok, falunapok is. Csongrád megye rendezvénynaptára a www.kincsekanapalatt.hu online felületen is megtalálható. A kiadvány egy sorozat első eleme, a következő egy a látnivalókat bemutató füzet lesz. Gémes hozzátette, sok éves lemaradást orvosolnak azzal, hogy önálló standon mutatják be a megyét az Utazás 2020 kiállításon február 27. és március 1. között.

A németek is szeretik megyénket

Csáki Béla, a közgyűlés alelnöke azt mondta, 2018-ban 356 ezer turista járt Csongrád megyében, akik összesen 714 ezer vendégéjszakát töltöttek itt. Az árbevételt tekintve ez 10 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Csáki a KSH adatai alapján elmondta, 2019 első három negyedévében még tovább nőtt a vendégéjszakák száma.

A megyébe érkezők 60 százaléka magyar, külföldiek főként Németországból, valamint Szerbiából és Romániából látogatnak hozzánk, elsősorban fürdőhelyeink és Szeged vonzó számukra.

Turisztikai szakembereket képeznek az SZTE-n

Nagy szükség van képzett turisztikai szakemberekre, ezért a Szegedi Tudományegyetem szeptembertől új szakot indít. Pusztai Bertalan szakfelelős arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy turizmus-vendéglátó közgazdász alapszakot indítanak. Arra is törekszenek, hogy a gyakorlati képzést megyei turisztikai partnerektől, szakemberektől kapják meg a hallgatók.