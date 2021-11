A vakcinával nem a fertőzést, hanem a kórházat kerüljük el

Az amerikai ajánlások szerint a várandósok és a szoptató kismamák is adassák be az emlékeztető oltást, Dobson Szabolcs szerint ezt a trendet hazánk is követheti. A gyógyszerész a Novavax oltóanyagról is számot adott pénteken.

Nincs ajánlás arra, hogy mekkorának kell lennie az ellen­anyagszintnek, azt viszont jól tudjuk, hogy az oltás hatásossága az idő múlásával csökken, ezért fontos beadatni az emlékeztető oltást – közölte csütörtökön Dobson Szabolcs gyógyszerész. A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke leszögezte, az oltás hatásossága nem azt jelenti, hogy a vakcina beadatása után nem kapjuk el a vírust, hanem azt, hogy nem kerülünk kórházba, nem lesz súlyos a betegségünk. A gyógyszer-törzskönyvezési szakértő Zacher Gábor sürgősségi orvossal beszélgetett tegnap este online. A toxikológus a Novavax-vakcináról is kérdezte Dobson Szabolcsot, aki azt mondta, ez egy fehérjealapú vakcina, a vírus antigénje van benne, és bár az uniós országokban még nem lehet oltani vele, de már folyamatban van az engedélyeztetése. Első volt hazánk Jelezte azt is, hogy hazánk élen jár, hiszen először itt adtak engedélyt a hatóságok a harmadik oltás beadására. Elmondta, minden vakcina mögött alapos vizsgálat és adminisztráció áll, és klinikai vizsgálatokat sem lehet végezni a hatóságok engedélye nélkül. A hatásosság, a minőség és a biztonság a három legfontosabb szempontjuk – tette hozzá. A felelősség Kérdésre beszélt arról is, hogy ha a vakcina felvétele után, hosszabb idő elteltével valakinél szövődmények jelentkeznek, akkor az a forgalmazási engedéllyel rendelkező felelőssége, a keleti vakcinák esetén viszont a tagállamé, mert azok nem uniós engedélyt, hanem közegészségügyi veszélyhelyzeti jóváhagyást kaptak. Kiemelte, jól működik a mellékhatást figyelő rendszer, éppen ezért vannak információk arról, hogy néhány esetben megzavarta a nők ciklusát a Pfizer-vakcina. Beszámolt arról is, hogy Amerikában már van ajánlás a várandósok és a kismamák emlékeztető oltása kapcsán, eszerint Pfizerrel vagy Modernával olthatók, ha a második oltás után eltelt hat hónap, míg a Janssen esetében két hónapot kell várni a két oltás között. Dobson Szabolcs szerint vélhetően Magyarország is követi majd ezt a trendet. Még nincs ajánlás Megjegyezte azt is, hogy más országokhoz hasonlóan hazánkban sincs ajánlás annak kapcsán, hogy ki milyen vakcinát kérjen emlékeztető oltásként. Tehát aki két vektoralapút kapott, az harmadiknak is kérheti azt, de mRNS alapúval is oltható, valamint Janssenre is lehet Janssent kérni, ahogyan AstraZenecára is AstraZenecát – magyarázta. Emlékeztetett, hogy több országban mixelik a vakcinákat, az arab országokban nyár óta teszik ezt, főként azért, mert a tagállamok aggódtak, hogy nem lesz elengedő oltóanyag egy típusból, ezért ott már a második oltás is eltérő volt a korábbitól.