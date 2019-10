A város további fejlődésén dolgoznának

A helyi Fidesz meghívására Dr. Túri-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke tartott fórumot a városban.

Gyovai Gáspár elmondta, a politikus mindig is szívén viselte Csongrád városának sorsát, erre példaként két eseményt is említett: környezetvédelmi minisztersége alatt az ő támogatásával sikerült elindítani és megvalósítani a településen a szennyvízhálózat kiépítését, illetve a hulladéklerakó központ Csongrádhoz kerülése is neki köszönhető.

Az egykori környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az Országgyűlés korelnöke hozzátette, valóban úgy jön a városba, mintha haza jönne. – Valóban otthon érzem magam Csongrádon, ahogy végighajtunk a Fő utcán, olyan mintha Mezőtúrra értünk volna, ahol rég volt fiatalságomat töltöttem – mondta el Túri-Kovács Béla.

A politikus visszautalt arra, hogy Csongrád sikeresen oldotta meg a szövetkezeti rendszer kialakítását, amiben nagy szerepe volt Vincze Lászlónak, Csongrád egykori parlamenti képviselőjének. A kisgazdákkal kapcsolatban elmondta, arra törekszenek, hogy hitelesen, megfelelően tudják képviselni a magyar vidéket. Az előttünk álló önkormányzati választásokkal kapcsolatban Túri-Kovács Béla kiemelte, olyan csapatot indított a helyi Fidesz, ami sikeresen tudja majd szolgálja a város további fejlődését.